EDUCAÇÃO Estudantes pernambucanos apresentam projetos na maior feira pré-universitária de engenharia do país Sete trabalhos desenvolvidos no estado estão entre os 297 finalistas da FEBRACE 2026, que acontece de 17 a 20 de março na USP

Sete projetos desenvolvidos por estudantes de Pernambuco estão entre os finalistas da 24ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE), considerada a maior mostra pré-universitária de ciência e tecnologia do país.

Ao todo, 297 trabalhos foram selecionados entre milhares de propostas enviadas por alunos do ensino básico e técnico de todas as regiões do Brasil.

O evento será realizado entre os dias 17 e 20 de março na Universidade de São Paulo (USP) e reúne pesquisas que apresentam soluções inovadoras em áreas como Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas e Engenharia.

Nesta edição, chama atenção a presença crescente de ferramentas digitais e computacionais no desenvolvimento das pesquisas. Estudantes têm utilizado recursos como visão computacional, redes neurais, biossensores, dispositivos vestíveis e realidade virtual para investigar problemas contemporâneos.

“A FEBRACE sempre refletiu as inquietações da juventude brasileira. O que vemos agora é uma geração que se apropria de ferramentas tecnológicas cada vez mais sofisticadas e começa a utilizá-las para investigar problemas reais, com responsabilidade social e rigor científico”, afirma a professora Roseli de Deus Lopes, coordenadora geral da FEBRACE. “Eles não estão apenas aprendendo tecnologia — estão experimentando formas de aplicá-la para compreender e transformar contextos concretos".

Os trabalhos apresentados investigam desde novos métodos para diagnóstico e monitoramento de doenças e soluções para problemas ambientais até tecnologias de acessibilidade, propostas para agricultura e segurança alimentar, análise de fenômenos sociais e o desenvolvimento de dispositivos, algoritmos e sistemas aplicados a diferentes desafios.

Os projetos finalistas serão avaliados por especialistas, professores universitários e profissionais de diferentes áreas. Os autores dos melhores trabalhos receberão troféus, medalhas, bolsas e estágios, somando cerca de 300 prêmios e oportunidades no Brasil e no exterior.

Entre os finalistas, nove projetos serão selecionados para representar o Brasil na Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) 2026, considerada a maior feira internacional de ciência e engenharia para estudantes pré-universitários. O evento será realizado entre 9 e 15 de maio, em Phoenix, no estado do Arizona, nos Estados Unidos.



Com informações da assessoria de imprensa

