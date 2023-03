Estudantes pernambucanos disputam Torneio Nacional de Robótica

A- A+

Estudantaes pernambucanos se preparam para disputar a etapa nacional do Torneio de Robótica entre 15 e 18 de março, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. Serão nove equipes representando o Estado, sendo oito da Rede Sesi de Educação e uma do Colégio Visão, do Recife.

O torneio é a maior competição nacional de robótica educacional. A fase nacional reúne cerca de 245 equipes e mais de 2 mil estudantes do País para competir em quatro modalidades:

- FIRST Lego League (FLL),

- FIRST Robotics Competition (FRC),

- FIRST Tech Challenge (FTC) e

- F1 in Schools.

Nesta temporada, crianças e adolescentes de 9 a 18 anos devem buscar soluções para desafios ligados à energia com a aplicação de conceitos de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática para criação de projetos de inovação, além da construção e programação de robôs, que devem completar missões.

Da Rede Sesi de Educação de Pernambuco disputarão na modalidade FLL as equipes Cyberbot (Moreno) e Gadget (Goiana), além da Visão-Elétronsbot, do Colégio Visão (Recife).

Já na modalidade FTC, vão as equipes Rev Atom (Ibura), Unity Sunset (Escada), Codetech (Cabo de Santo Agostinho) e Newgen Leaders (Petrolina).

A FRC terá a equipe North Lions (Ibura). Já na F1 in Schools, competirá a equipe GRT (Goiana).

Para a superintendente do Sesi-PE, Cláudia Cartaxo, a competição de robótica mostra o impacto da metodologia de ensino STEAM (sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes/Design e Matemática) na formação pessoal e acadêmica dos jovens, além de ser um momento de diversão.

“Além disso, os estudantes adquirem diversas virtudes com a Robótica e acabam desenvolvendo outras habilidades importantes para a vida pessoal e para o mercado de trabalho”, pontua.

