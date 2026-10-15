PERNAMBUCO
Estudantes pernambucanos embarcam para intercâmbio no Reino Unido nesta sexta-feira (16)
Cerca de 50 alunos da rede estadual viajam através do Programa Ganhe o Mundo, que ofereceu 2 mil vagas neste ano
Neste ano, o PGM ofereceu 2 mil vagem para cinco destinos: Reino Unido, Canadá, Espanha, Estados Unidos e Argentina - Foto: Demison Costa/SEE
Cerca de 50 estudantes da rede estadual de Pernambuco embarcam nesta sexta-feira (16) para o Reino Unido, por meio do Programa Ganhe o Mundo (PGM).
Os voos estão previstos para as 4h45 e as 13h35, no Aeroporto Internacional do Recife.
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Os intercambistas foram orientados a chegar ao aeroporto com quatro horas de antecedência. No Reino Unido, eles participarão de um intercâmbio voltado ao aprendizado da língua inglesa e terão contato com a cultura e o sistema educacional do país.
Em 2026, o programa ofereceu 2 mil vagas para estudantes da rede estadual em cinco destinos: Reino Unido, Canadá, Espanha, Estados Unidos e Argentina.