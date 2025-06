A- A+

Robótica Estudantes pernambucanos vão representar o Brasil em competições de robótica nos EUA e na Holanda Equipes Space Tech e Unity Sunset, do Sesi Paulista e do Sesi Escada, respectivamente, vão competir na modalidade FIRST Tech Challenge (FTC)

Estudantes pernambucanos das equipes Space Tech e Unity Sunset, do Sesi Paulista e do Sesi Escada, respectivamente, vão competir na modalidade FIRST Tech Challenge (FTC) em competições internacionais nos Estados Unidos e na Holanda, que acontecem entre o final de junho e início de julho.

Os dois times foram destaques no Festival Nacional de Robótica, maior competição de robótica do Brasil, realizado em março deste ano em Brasília, e, por isso, foram selecionados e convidados para as disputas internacionais.

Composta por cinco competidores, a Space Tech é a única equipe do Brasil a participar do “Premier Run For The Robots”, que acontece em Kentucky, nos EUA, de 26 a 28 de junho, e contará com mais de 60 times na disputa. Integrante da equipe, Pablo Danilo Pereira acredita que essa será um momento único na vida de cada um e enquanto equipe.

“Além de adquirir experiência de vida, tenho certeza de que vamos ter novas conquistas com esse campeonato internacional. Os Estados Unidos são o berço da robótica e, lá, vamos encontrar com várias equipes que a gente admira, então não será uma troca apenas no âmbito de robótica, será também uma realização pessoal para cada um de nós”, comemora.

Equipe Space Tech do Sesi Paulista. Foto: Sistema Fiepe/Divulgação.

Em seguida, de 1º a 5 de julho, será a vez dos seis competidores da Unity Sunset disputarem o “Premier Event European 2025”, que acontecerá na cidade de Eindhoven, na Holanda, com cerca de 100 equipes de países como França, Estados Unidos, Turquia e Alemanha.

A classificação do time para o evento internacional foi obtida graças ao desempenho no Festival Nacional de Robótica, quando a equipe conquistou dois dos maiores prêmios da modalidade FTC. Técnica da Unity Sunset, Monica Mendonça destacou que esse é um marco na educação desses jovens e que todos trabalharam incansavelmente para chegar até aqui.

“Vamos enfrentar os melhores times da Europa e mostrar do que somos capazes. Será uma oportunidade única de representar nosso país, Pernambuco e o SESI”, comentou.

Equipe Unity Sunset do Sesi Escada. Foto: Sistema Fiepe/Divulgação.

Superintendente do Sesi-PE, Claudia Cartaxo avalia essa experiência como essencial para a formação dos jovens protagonistas e ressalta que a robótica faz parte da grade curricular de ensino, fazendo parte da essência da instituição.

“Assim como no esporte, onde alguns se destacam e vão para competições, na robótica, os estudantes que se sobressaem participam de competições internacionais. Com a classificação de equipes para essas disputas, o SESI Pernambuco reafirma seu compromisso com a inovação e a educação do futuro”, afirma.

Entenda a FTC

Na modalidade FTC, estudantes do 8º ano até o Ensino Médio constroem robôs de até 19kg, a partir de um kit de peças reutilizáveis, com tecnologia Android, e podem ser codificados a partir de uma variedade de níveis de programação baseada em Java. Os competidores desenvolvem um portfólio de engenharia para detalhar o funcionamento dos robôs, que devem cumprir atividades como carregar blocos em uma arena.



