A- A+

Mobilidade Estudantes da rede de ensino de Pernambuco terão gratuidade em ônibus no segundo dia do Enem 2025 Vestibulandos também contarão com reforço em algumas linhas de ônibus, além do funcionamento do metrô

Os estudantes da rede estadual de ensino de Pernambuco que irão realizar o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (16), terão gratuidade nos ônibus que circulam na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A ação, que já tinha ocorrido no primeiro dia de provas do Enem, no último domingo (9), é uma parceria entre o Grande Recife Consórcio de Transportes(CTM) e a Secretaria de Educação e Esportes (SEE).

A iniciativa beneficia alunos que possuem o cartão VEM Passe Livre RMR.

“O Enem é um momento muito importante na vida dos estudantes, pois representa a oportunidade de acesso ao ensino superior e de realização de sonhos. A gratuidade no dia da prova para os estudantes é uma forma de oferecer tranquilidade aos candidatos, para que cheguem aos seus locais de prova”, destacou o Diretor-Presidente do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), Matheus Freitas.

Reforço nos ônibus

Além da gratuidade para os alunos da rede estadual de ensino, também foi anunciado o reforço na frota de ônibus para o segundo dia de provas do Enem. Para este domingo (16), estão previstas 10.268 viagens.

Confira linhas que terão acréscimo na frota para o Enem:

020 – Candeias / TI Tancredo Neves

021 – TI Joana Bezerra / Shopping RioMar

080 – Joana Bezerra / Boa Viagem

164 – Marcos Freire / TI Cajueiro Seco

165 – Muribeca dos Guararapes / TI Cajueiro Seco

881 – TI Xambá / Rio Doce (Getúlio Vargas)

1909 – TI Pelópidas / TI Joana Bezerra

1913 – TI PE-15 / TI Joana Bezerra

1963 – TI PE-15 / TI Igarassu (Sítio Histórico)

1968 – Ilha de Itamaracá / TI Igarassu

1986 – TI Rio Doce / TI PE-15

1992 – Pau Amarelo

520 – TI Macaxeira / Parnamirim

624 – Brejo

631 – Nova Descoberta (Cabugá)

645 – Av. Norte (Macaxeira)

202 – TI Barro / TI Macaxeira (Várzea)

640 – Guabiraba / Derby

642 – Córrego do Jenipapo

710 – Beberibe / Derby

2402 – Parque Capibaribe / Caxangá

2431 – TI CDU / TI Caxangá (UFPE)

2466 – Vera Cruz / TI Camaragibe

Metrô

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que o Metrô do Recife funcionará em seu horário normal, das 5h às 23h, neste domingo, para atender aos usuários que se deslocarão para realizar as provas do Enem.



Veja também