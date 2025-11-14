Estudantes da rede de ensino de Pernambuco terão gratuidade em ônibus no segundo dia do Enem 2025
Vestibulandos também contarão com reforço em algumas linhas de ônibus, além do funcionamento do metrô
Os estudantes da rede estadual de ensino de Pernambuco que irão realizar o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (16), terão gratuidade nos ônibus que circulam na Região Metropolitana do Recife (RMR).
A ação, que já tinha ocorrido no primeiro dia de provas do Enem, no último domingo (9), é uma parceria entre o Grande Recife Consórcio de Transportes(CTM) e a Secretaria de Educação e Esportes (SEE).
A iniciativa beneficia alunos que possuem o cartão VEM Passe Livre RMR.
“O Enem é um momento muito importante na vida dos estudantes, pois representa a oportunidade de acesso ao ensino superior e de realização de sonhos. A gratuidade no dia da prova para os estudantes é uma forma de oferecer tranquilidade aos candidatos, para que cheguem aos seus locais de prova”, destacou o Diretor-Presidente do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), Matheus Freitas.
Reforço nos ônibus
Além da gratuidade para os alunos da rede estadual de ensino, também foi anunciado o reforço na frota de ônibus para o segundo dia de provas do Enem. Para este domingo (16), estão previstas 10.268 viagens.
Confira linhas que terão acréscimo na frota para o Enem:
020 – Candeias / TI Tancredo Neves
021 – TI Joana Bezerra / Shopping RioMar
080 – Joana Bezerra / Boa Viagem
164 – Marcos Freire / TI Cajueiro Seco
165 – Muribeca dos Guararapes / TI Cajueiro Seco
881 – TI Xambá / Rio Doce (Getúlio Vargas)
1909 – TI Pelópidas / TI Joana Bezerra
1913 – TI PE-15 / TI Joana Bezerra
1963 – TI PE-15 / TI Igarassu (Sítio Histórico)
1968 – Ilha de Itamaracá / TI Igarassu
1986 – TI Rio Doce / TI PE-15
1992 – Pau Amarelo
520 – TI Macaxeira / Parnamirim
624 – Brejo
631 – Nova Descoberta (Cabugá)
645 – Av. Norte (Macaxeira)
202 – TI Barro / TI Macaxeira (Várzea)
640 – Guabiraba / Derby
642 – Córrego do Jenipapo
710 – Beberibe / Derby
2402 – Parque Capibaribe / Caxangá
2431 – TI CDU / TI Caxangá (UFPE)
2466 – Vera Cruz / TI Camaragibe
Metrô
A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que o Metrô do Recife funcionará em seu horário normal, das 5h às 23h, neste domingo, para atender aos usuários que se deslocarão para realizar as provas do Enem.