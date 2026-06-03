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INTERCÂMBIO Estudantes do Programa Ganhe o Mundo são recepcionados por familiares em retorno do Canadá No total, 147 estudantes da rede estadual desembarcaram no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre, nesta quarta-feira (3), após intercâmbio de 18 semanas

Mais de 100 estudantes da rede estadual retornaram a Pernambuco, nesta quarta-feira (3), após 18 semanas de intercâmbio no Canadá, por meio do Programa Ganhe o Mundo (PGM).

O primeiro grupo que retornou tem 147 intercambistas, que foram recepcionados por familiares, amigos e representantes da Secretaria de Educação de Pernambuco no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre.

O período de intercâmbio no Canadá promoveu a vivência acadêmica e cultural aos estudantes pernambucanos.

O grupo realizou o High School, similar ao Ensino Médio, em instituições públicas de ensino canadenses.

Os estudantes que integram este bloco realizaram o programa nas províncias de Ontário, Manitoba, Prince Edward Island, New Scotia e Alberta.

De acordo com a superintendente do Programa Ganhe o Mundo, Débora Nascimento, o PGM possibilita uma mudança de perspectiva na realidade dos estudantes.

“A gente costuma dizer que nossos estudantes voltam seres humanos totalmente transformados. Eles se tornam cidadãos globais, ganham vivência de mundo e ficam preparados para encarar o mercado de trabalho e novas oportunidades. A gente acredita que eles realmente ganham o mundo e voltam para transformar a sociedade”, afirmou Débora Nascimento.

A família de Caio Vinícius recepcionou o estudante. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Retorno dos estudantes após intercâmbio no Canadá. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Retorno dos estudantes após intercâmbio no Canadá. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Retorno dos estudantes após intercâmbio no Canadá. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Retorno dos estudantes após intercâmbio no Canadá. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Emoção

O retorno dos estudantes foi marcado por muita emoção no aeroporto. A família de Caio Vinícius, de 17 anos, foi toda caracterizada com camisas do Brasil para recepcionar o jovem.

Estudante da Escola Estadual Epitácio André Dias, em Cajueiro, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), Caio destacou a evolução que teve com a participação no PGM.

“Eu não tenho palavras para descrever o quanto esse intercâmbio me ajudou no meu nível de inglês e a conhecer mais do mundo. Eu fiquei muito triste com o fim do intercâmbio, mas antes eu achava que era impossível ir para outro país. Agora eu tenho certeza da minha capacidade de sair do país, conhecer outras pessoas e me comunicar com elas”, iniciou Caio que também valorizou a maturidade com o período longe de casa.

“Foi incrível, aprendi a lidar com certas situações. Não tinha mamãe [apontou para a mãe ao lado]. Infelizmente passei por situações que não foram legais, mas estou aqui e, graças ao intercâmbio, consegui aumentar minha maturidade”, completou.

A mãe de Caio, Michelle Maria, bastante emocionada, ressaltou o sentimento de felicidade com a realização de um sonho do filho.

“Era algo que ele já vinha planejando e esperando há muito tempo. Foi uma boa oportunidade para ele. Tinha a tristeza por ele estar indo, mas também a felicidade com ele realizando um grande sonho. Agora estou muito feliz com esse reencontro. É uma felicidade imensa que não cabe no meu coração. Eu disse que não ia chorar, mas não consegui”, disse.

Caio Vinicíus e a mãe, Michelle Maria, no aeroporto após retorno do intercâmbio. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Próximos retornos

No total, 267 estudantes estão retornando do último bloco do Programa Ganhe o Mundo (PGM).

No dia 13 de junho chegam mais 20 estudantes. E, por fim, no dia 15 de junho, terá o desembarque de mais 100 alunos.

As inscrições do PGM 2026 estão abertas. Este ano estão sendo ofertadas duas mil vagas para os estudantes da rede estadual de ensino para destinos como Argentina, Canadá, Espanha, Estados Unidos e Reino Unido.

Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 16 de junho por meio do site igeduc.selecao.net.br.

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