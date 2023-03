A- A+

Dia Mundial da Água Estudantes recebem ação sobre descarte correto do óleo de cozinha em celebração ao Dia da Água No Erem José Vilela, a palestra ocorre no dia 15 de março, das 14h às 15h. Já no Erem Silva Jardim, a ação acontece no dia 16, das 13h30 às 14h30h

Em celebração ao Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, estudantes das Escolas de Referência em Ensino Médio (Erem) José Vilela e Silva Jardim, localizadas nos bairros de Casa Forte e Monteiro, na Zona Norte do Recife, recebem, este mês, uma ação de educação ambiental com o tema “O descarte correto de óleo de cozinha usado”.

No Erem José Vilela, a palestra ocorre no dia 15 de março, das 14h às 15h. Já no Erem Silva Jardim, a ação acontece no dia 16, das 13h30 às 14h30h. A expectativa é que cerca de 160 alunos participem da atividade.

O assunto será abordado por especialistas do “Programa Mundo Limpo, Vida Melhor”, da Asa Indústria. A ação é promovida por meio da parceria com a área socioambiental do Plaza Shopping.

Importância do tema

Segundo a Resolução Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) n° 430/11, um litro de óleo descartado inadequadamente contamina 20.000 litros de água. Com isso, os integrantes do programa explicarão como deve ser feito o descarte correto do óleo de fritura usado, a sua importância para o meio ambiente e os impactos do descarte incorreto do óleo de cozinha nos lençóis freáticos e no fornecimento de água potável para a população.

Mundo Limpo

Os interessados em colaborar com a coleta solidária, reciclagem e reutilização deste resíduo ou obter outras informações sobre o “Programa Mundo Limpo Vida Melhor” podem entrar em contato pelo telefones (81) 3073.5066 e (81) 99998-2390 ou através do e-mail [email protected]

