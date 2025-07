Cerca de 500 mil estudantes da Rede Estadual de Ensino retornam às aulas

A- A+

Cerca de 500 mil alunos da Rede Estadual de Ensino, tiveram o retorno às aulas nesta segunda-feira (28). Os estudantes estão distribuídos em 1.072 escolas em todo o estado de Pernambuco.



O momento de acolhida dos alunos foi marcado por atividades especiais que incentivam a reflexão, o protagonismo juvenil e o engajamento dos estudantes para o segundo semestre letivo.

A secretária em exercício de Educação, Ana Lúcia, visitou algumas escolas do município de Timbaúba, na Mata Norte.

De acordo com a gestora, é no espaço escolar que os estudantes fortalecem as relações sociais e ampliam as possibilidades de aprendizagem.



"Este recomeço nos permite avançar em novos conteúdos e também aprofundar aqueles iniciados no primeiro semestre. Nossa expectativa é que todos retornem bem, felizes, e que essa retomada seja tranquila e cheia de êxitos. Acima de tudo, queremos contribuir para a melhoria da sociedade, pensando em cada estudante e garantindo que ninguém fique para trás”, destacou Ana Lúcia.

Além da secretária em exercício de Educação, equipes da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE) também visitaram diversas escolas.

Segundo a gestora da Escola de Referência em Ensino Fundamental (Eref) Mariana Ferreira Lima, a unidade de ensino em Timbaúba está de portas abertas e preparada para acolher os estudantes e dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem.

“É com grande emoção que retomamos às aulas na Eref Mariana Ferreira Lima. Estamos renovados de esperança, otimismo e energia para fortalecer essa parceria com nossos estudantes e alcançar grandes resultados. Seguimos juntos, trabalhando por uma educação pública de qualidade social”, disse.

