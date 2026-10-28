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EDUCAÇÃO

Estudantes relatam dificuldades para acessar local de prova do Enem na Página do Participantes

A instabilidade no sistema do Inep começou nesta terça-feira, logo após a liberação do Cartão de Confirmação. O grande volume de acessos simultâneos causou lentidão na plataforma

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Estudantes relatam dificuldades para acessar local de prova do Enem na Página do ParticipantesEstudantes relatam dificuldades para acessar local de prova do Enem na Página do Participantes - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Alunos que realizarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 relatam que não estão conseguindo acessar a Página do Participante para consultar os locais de prova desde esta terça-feira, quando o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os locais. Nas redes sociais, estudantes relatam instabilidades no site e dificuldades de acesso.

O Globo apurou que a lentidão ocorre devido ao volume de acessos que o sistema registrou nesta terça-feira, com acessos simultâneos após a divulgação do Cartão de Confirmação de Inscrição. Procurados, o Ministério da Educação (MEC) e o Inep ainda não deram retorno.

O documento de confirmação também traz o número de inscrição do participante, a data, o horário e o local de prova. Os inscritos que solicitaram atendimento especializado ou nome social, podem consultar a condição no cartão.

“Estou desde ontem tentando acessar o Inep para ver o meu local de prova do enem, pelo amor de deus, oh sitezinho para dar problema”, relata uma estudante em um vídeo publicado no X.

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O relato é comum na rede, outro aluno contou que, por o site não carrega desde ontem, também não conseguiu visualizar onde fará o Exame e teme não conseguir confirmar o local até a véspera da prova.

“Acho que o Enem desse ano vai ser um caça prova, todo mundo vai em cada escola, em cada sala ver se seu nome tá na lista até o horário terminar”, brincou um internauta.

Também há relatos de que o site só esteja abrindo no navegador Safari, disponível para usuários de Iphone.

As provas serão realizadas em dois domingos seguidos, nos dias oito e quinze de novembro, nas 27 unidades da Federação. No primeiro dia, serão aplicados os exames de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. Já no segundo dia, os alunos farão provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como as de matemática e suas tecnologias. São 45 questões em cada área do conhecimento.

Veja como conferir local de prova

1- Acesse a Página do Participante, por meio do link disponível aqui

2- Faça seu login Gov.b

3- Selecione a opção "Local de prova"

4- Consulte o local onde você realizará o Exame

 

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