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POLÍCIA Estudantes são detidos durante panfletagem no Mercado de Casa Amarela, no Recife Universitários espalhavam cartazes e adesivos favoráveis ao presidente Lula e contra Flávio Bolsonaro quando foram abordados

Um grupo de quatro estudantes foi preso enquanto realizava uma panfletagem a favor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O caso aconteceu no Mercado de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, por volta das 10h deste sábado (10).

Conforme apurou a Folha de Pernambuco, os jovens estavam colando adesivos do tipo "lambe-lambe" em um orelhão desativado quando foram abordados pelo efetivo. Eles foram para a Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco, localizada no Cais do Apolo, no Bairro do Recife, onde foram ouvidos e liberados posteriormente, às 15h.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que dois homens são conduzidos para os assentos traseiros de uma viatura da Polícia Militar.

A Folha de Pernambuco conversou com o advogado Cláudio Carraly, que é um dos coordenadores jurídicos da campanha de Lula em Pernambuco e realizou a defesa dos estudantes. Ele explicou que o grupo fez cartazes e adesivos sobre o candidato a presidência Flávio Bolsonaro (PL), com dizeres como "O regime 6x1 vai ser mantido" e "Farmácia popular não vai ter verbas cortadas".

"[São] fatos que a gente já conhece e o próprio candidato já se posicionou com relação a isso", afirmou.

Segundo o advogado, os policiais foram acionados após uma câmera da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) capturar o momento em que o grupo colava os lambe-lambes no orelhão desativado. "Então, um carro da Polícia Militar que estava próximo foi ao local e deu voz de prisão aos quatro, que eram dois rapazes e duas moças", afirmou.

Durante a abordagem, segundo o advogado, os jovens ficaram naturalmente muito assustados. Os policiais desceram da viatura armados, e um deles, inclusive, estaria portando um fuzil, o que deixou o grupo ainda mais nervoso.

"[A situação] me assustaria, e principalmente um estudante, sendo preso pelo policial militar com um armamento pesado, assustaria logicamente. E ainda mais depois ser levado para a Polícia Federal. Ainda teve a preocupação de estar com o nome sujo, junto à Polícia Federal, para jovens que estão começando daqui a pouco a vida de trabalho. E, convenhamos, era simplesmente apreender o material, dizer "olha, não pode colar". Apreendia o material e liberava, o que sempre foi feito em todas as campanhas em todos os tempos. Não é esse tipo de coisa, é completamente desproporcional", explicou o advogado.

Os jovens permaneceram cerca de cinco horas detidos na Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco. Ao chegar ao local, o advogado sentou para conversar com os estudantes, que relataram tudo o que aconteceu. Nenhum deles é ligado a algum partido político, e todos faziam o ato de maneira pacífica.

"Liguei para o delegado e conversei com ele, que ouviu todas as minhas considerações. Ele não tinha o material em mãos [cartazes e adesivos, então estava aguardando chegar de forma remota para analisar. Depois que todo o material chegou, os cartazes foram escaneados e entraram no procedimento formal da Polícia Federal", afirmou.

"Foi aí que gente comprovou realmente tudo o que eles haviam dito era verdade, que o material foi feito em casa, com os dizeres que eram verdadeiros. Não havia fake news, não havia discurso de ódio. Eram fatos", completou.

Ao analisar o material, o delegado concordou em liberar os jovens. Toda a ação foi acompanhada também por membros da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e pela deputada estadual Dani Portela (PT).

O que diz a polícia

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que foi acionada na manhã deste sábado "para averiguar uma possível ocorrência de crime eleitoral nas proximidades do Mercado de Casa Amarela, no Recife".

"No local, quatro pessoas foram identificadas afixando cartazes e, em seguida, conduzidas à Polícia Federal para as providências cabíveis", completou.

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