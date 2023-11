Estudantes voltam ao Enem neste domingo (12); jovem esqueceu documento e perdeu a prova

A- A+

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi aplicado em todo o território nacional, na tarde deste domingo (12), no seu segundo e último dia de provas, desta vez avaliando os estudantes em questões de matemática e ciências da natureza.



Mais de 3,9 milhões de pessoas estão inscritas no Enem em 2023. Em Pernambuco, foram 218.868 inscrições no exame. Na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), foram mobilizados seis agentes da Polícia Militar, quatro da Polícia Federal e havia uma ambulância de plantão.

Esperança e ansiedade

O conhecimento acumulado ao longo do ano e as horas de estudo para se preparar para o Enem são fatores que pesam no dia da prova e demandam equilíbrio mental dos alunos, que comentaram sobre o que esperavam dessa última etapa do exame.

"Minha expectativa está muito alta porque eu estudei muito ciências da natureza e matemática o ano todo e fiz muitas questões e simulado", contou Caio Miguel, de 20 anos. "Minha preparação para o dia de hoje foi fazendo cursinho e estudando em casa no dia a dia. Eu estou só um pouco confiante, por conta do nervosismo, mas acho que vai dar tudo certo", disse Camila Conceição, 18 anos.

Enquanto os alunos entravam e se preparavam para a prova, os pais ficavam na torcida, do lado de fora. "Eu estou feliz e orgulhosa de ver onde ela chegou, por opção dela. Meu coração está muito apertado, mas estou feliz", relatou Ducineide Santos, 44 anos, mãe de Vanessa Vitória, 18 anos.

Enem por experiência

Muitos estudantes do segundo ano se inscreveram no Enem como experiência para se preparar para o ano em que o exame realmente for decidir sua vaga na universidade. Foi o caso de Camila Moraes, de 17 anos. Sua mãe, Marina Moraes, 56 anos, comentou sobre a decisão da filha de fazer a prova. "Como a questão do tempo influencia muito, é bom para acostumar com a dosimetria do tempo e com todo o clima para tentar ficar mais tranquila quando for fazer da maneira correta. E a mamãe já vai testando o coração, agora menos, mas para o ano, com certeza!", brincou.



Sônia Larissa, 16 anos, foi outra aluna que resolveu prestar o exame para se preparar melhor. "Eu tô muito ansiosa porque é matemática e é complicado. Eu espero me dar bem, não é meu Enem de verdade, é meu 'treineiro', mas está sendo muito bom porque ano que vem eu já venho mais preparada", disse.



O drama se repete

Assim como acontece todos os anos, os alunos precisaram ficar atentos aos ítens obrigatórios para estarem aptos para realizar as provas como a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, um documento de identificação válido, físico ou digital e o cartão de confirmação de inscrição, para ter todas as informações sobre o local de provas em mãos.



Os portões foram abertos pontualmente às 12h e muitos estudantes já estavam no local desde muito mais cedo, por garantia. Neste dia de provas na Unicap, nenhum aluno perdeu a hora de fechamento do acesso, que aconteceu às 13h (horário de Brasília). No entanto, a estudante Brenda Rafaela, 18 anos, que já estava dentro do prédio foi impedida de realizar o exame por ter esquecido o documento de identificação em casa. Vale lembrar que também são aceitos documentos digitais que podem ser acessados pelo celular na plataforma gov.br.

"Eu achei que estava com a identidade na minha carteira e quando eu vi não estava. Ficou na outra bolsa que eu vim na semana passada", relatou a aluna que veio de Casa Amarela e estava tentando o Enem para o curso de Odontologia. "Eles não aceitaram pegar nem um minuto depois, nem nada. Minha sensação é de desespero, de tristeza e até raiva mesmo, pois não sei como tive essa caneça de perder essa prova. Ano que vem eu teto mais uma vez", lamentou.

Brenda Rafaela, 18 anos, perdeu a prova por esquecer o documento de identificação | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco







