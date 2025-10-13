A- A+

Pesquisa Estudo: 7 a cada 10 adolescentes conseguem comprar bebida alcoólica sem qualquer restrição no Brasil Pesquisa revela ainda que os bares são o principal ponto de acesso ao álcool pelos menores de idade, apesar da venda ser ilegal

No Brasil, cerca de 7 a cada 10 adolescentes (74,7%) que consomem álcool nunca enfrentaram restrição de compra por causa da idade, apesar da prática ser ilegal, mostram dados inéditos do terceiro Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad III).

Esse percentual chega a ser de 88,2% na região Nordeste, seguido por 73,4%, na Sudeste; 68,2%, na Norte; 68,1, na Sul, e 67,1%, no Centro-Oeste.

A pesquisa foi realizada pela Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas (Uniad) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) com parceria da Ipsos e financiada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

O Lenad III ouviu 16.608 brasileiros com 14 anos ou mais de 349 municípios, distribuídos por todas as regiões do país, em 2023. Os dados sobre acesso ao álcool pelos jovens foram apresentados nesta segunda-feira.

Os números mostram ainda que os bares são o principal ponto de acesso às bebidas alcoólicas pelos adolescentes (citados por 76,1%), seguidos da intermediação de adultos (44,9%); de vendedores ambulantes (34,4%); da compra por terceiros (33%); da internet ou aplicativos de entrega (16,4%) e do roubo de casa ou de algum estabelecimento (3,3%).

Veja também