Estudo aponta países líderes no envio de turistas ao Brasil

O site de viagens Kayak divulgou uma pesquisa que mostra quais países prometem enviar mais turistas ao Brasil em 2024. Estados Unidos, Portugal e França aparecem na liderança dos países de origem entre os viajantes que buscaram passagens aéreas para o território brasileiro entre janeiro e novembro de 2023, para viagens a serem realizadas neste ano, de acordo com o levantamento da plataforma.

O estudo apontou também quais são os destinos mais buscados pelos turistas estrangeiros no Brasil em 2024. A cidade do Rio de Janeiro aparece em primeiro lugar na eleição feita pela ferramenta "Explore Kayak" com 22% da intenção de viagem entre os turistas de fora do país, seguida por Salvador, com 15%, e São Paulo, com 5% de preferência entre os estrangeiros.

Felipe Oliveira Pedreira, proprietário da Bahia Terra Turismo e Eventos, considera que este tipo de pesquisa é importante para que o mercado do turismo possa se programar e se preparar para receber a demanda turística internacional. “É essencial que as cidades aproveitem essa oportunidade e se programem melhor para receber os turistas estrangeiros, capacitando a mão de obra local, tanto pública como privada, além de estruturar portos e aeroportos do país”.

Presença de turistas estrangeiros cresce na Bahia

A Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur-BA) di vulgou que a chegada de turistas estrangeiros no estado cresceu 40% em janeiro deste ano, em comparação ao mesmo mês do ano passado, com cerca de 16,4 mil viajantes do exterior chegando aos aeroportos baianos. O crescimento do turismo estrangeiro no estado contrasta com os resultados obtidos a nível nacional, que teve queda de 1,5% na média dos desembarques internacionais no país

Pedreira ressalta que a Bahia tem um papel importante no cenário nacional do turismo por possuir trunfos como mais de 900 km de litoral com águas mornas e claras. “Possuímos destinos como Salvador, com sua mistura de culturas e religiões; Morro de São Paulo, por ser um destino muito procurado por sua badalação; a Ilha de Boipeba, considerada uma pérola do nosso litoral; a Praia do Forte, com sua estrutura e organização; e a Chapada Diamantina, que concentra as melhores trilhas do país”, afirma o empresário.

De acordo com estimativa da Setur-BA, a alta temporada 2023/2024 deve ter contabilizado 6,5 milhões de turistas e gerado quase R$ 10 bilhões gerados em receita de atividades turísticas no estado.



