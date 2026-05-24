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SAÚDE Estudo aponta possível consequência desconhecida de suplemento vitamínico; entenda Pesquisadores afirmam que a vitamina D2 pode reduzir níveis de vitamina D3, forma considerada mais eficiente pelo organismo; descoberta reacende debate sobre suplementação

Um suplemento popular de vitamina D pode ter um efeito até então desconhecido no organismo, segundo uma nova pesquisa conduzida por cientistas britânicos da Universidade de Surrey, do John Innes Centre e do Quadram Institute Bioscience. O estudo sugere que a vitamina D2 pode reduzir os níveis de vitamina D3 no corpo — forma considerada mais eficiente para elevar o status geral de vitamina D.

A descoberta foi publicada na revista Nutrition Reviews e analisou dados de ensaios clínicos randomizados. De acordo com os pesquisadores, a suplementação com vitamina D2 resultou em queda nos níveis de vitamina D3 quando comparada a pessoas que não tomaram o suplemento. Em muitos dos estudos avaliados, as concentrações de vitamina D3 ficaram abaixo das registradas no grupo de controle.

Existem duas formas principais de suplementos de vitamina D disponíveis: a D2 e a D3. A vitamina D3 é produzida naturalmente pelo corpo a partir da exposição à luz solar e, segundo os autores, é usada de forma mais eficiente para aumentar os níveis gerais de vitamina D.



— Suplementos de vitamina D são importantes, especialmente entre outubro e março, quando nossos corpos não conseguem produzir vitamina D a partir da luz solar no Reino Unido. No entanto, descobrimos que os suplementos de vitamina D2 podem, na verdade, diminuir os níveis de vitamina D3 no corpo, o que é um efeito previamente desconhecido de tomar esses suplementos. Este estudo sugere que, sujeita a considerações pessoais, a vitamina D3 pode ser mais benéfica para a maioria dos indivíduos do que a vitamina D2 — afirmou Emily Brown, pesquisadora de doutorado e líder do estudo na Universidade de Surrey.

A pesquisa também reforça conclusões de um estudo anterior publicado na revista Frontiers in Immunology, liderado pelo professor Colin Smith, da Universidade de Surrey. Segundo esse trabalho, as vitaminas D2 e D3 não desempenham papéis idênticos no apoio ao sistema imunológico.

De acordo com os cientistas, a vitamina D3 parece ter um efeito modificador sobre o sistema imunológico, o que poderia ajudar o corpo a se defender contra vírus e bactérias.

— Mostramos que a vitamina D3, mas não a vitamina D2, parece estimular o sistema de sinalização de interferon tipo I no corpo — uma parte essencial do sistema imunológico que fornece uma primeira linha de defesa contra bactérias e vírus. Assim, um status saudável de vitamina D3 pode ajudar a impedir que vírus e bactérias se estabeleçam no corpo — disse o professor Colin Smith.

Para os autores, novas pesquisas sobre as diferenças funcionais entre as vitaminas D2 e D3 devem ser prioridade antes de definir se a D3 deve ser a principal opção de suplementação. A decisão, ressaltam, deve levar em conta necessidades individuais.

— Esta meta-análise destaca a importância de garantir que a vitamina D3 de origem vegetal seja acessível no Reino Unido — afirmou a professora Cathie Martin, líder de grupo no John Innes Centre.

O professor Martin Warren, diretor científico do Quadram Institute, afirmou que a deficiência de vitamina D segue como uma preocupação relevante de saúde pública, especialmente durante os meses de inverno.

— A deficiência de vitamina D representa uma preocupação significativa de saúde pública, especialmente durante os meses de inverno, com deficiência significativa em toda a população do Reino Unido. Este esforço de pesquisa colaborativo está bem alinhado com a missão do Quadram Institute de proporcionar vidas mais saudáveis por meio da inovação alimentar para melhorar a densidade nutricional dos alimentos que consumimos. Enfrentar isso com a forma mais eficaz de suplementação ou fortificação de vitamina D é de extrema importância para a saúde da nação — disse.



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