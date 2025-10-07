A- A+

Saúde Estudo aponta que mulheres têm maior propensão genética à depressão Apresentado como um dos maiores estudos do tipo já realizados, cientistas analisaram o DNA de quase 200 mil pessoas com depressão para identificar "sinais" genéticos em comum

Mulheres têm um risco genético de desenvolver depressão clínica maior do que homens, segundo um estudo realizado por pesquisadores australianos e publicado nesta quarta-feira (8, data local), que pode mudar a forma como o transtorno é tratado.

Apresentado como um dos maiores estudos do tipo já realizados, cientistas analisaram o DNA de quase 200 mil pessoas com depressão para identificar "sinais" genéticos em comum.

De acordo com o projeto liderado pelo Instituto de Pesquisa Médica Berghofer, da Austrália, as mulheres apresentaram quase o dobro desses marcadores genéticos ligados à depressão em comparação aos homens.

"O fator genético da depressão é maior em mulheres que em homens", afirmou a pesquisadora Jodi Thomas. "Compreender os fatores genéticos compartilhados e únicos em homens e mulheres nos dá uma visão mais clara sobre o que causa a depressão, e abre caminho para tratamentos mais personalizados."

A ciência já sabia que a depressão é mais comum em mulheres, mas suas causas biológicas ainda são, em grande parte, um mistério.

Os pesquisadores identificaram cerca de 13 mil marcadores genéticos associados à depressão em mulheres, enquanto nos homens esse número chega a 7 mil.

Algumas dessas alterações genéticas podem modificar vias biológicas relacionadas ao metabolismo ou à produção de hormônios.

"Encontramos algumas diferenças genéticas que podem ajudar a explicar por que mulheres com depressão frequentemente apresentam sintomas metabólicos, como mudanças de peso ou variações nos níveis de energia", disse Thomas.

A pesquisadora Brittany Mitchell afirmou que as descobertas podem levar a mudanças na forma como a depressão é tratada em mulheres.

"Até agora, não havia pesquisas consistentes que explicassem por que a depressão afeta mulheres e homens de maneira diferente, incluindo o possível papel da genética", afirmou. "Cada vez mais surgem relatos mostrando que muitos dos medicamentos atualmente desenvolvidos, e as pesquisas que temos até hoje, se concentraram principalmente em homens ou em participantes do sexo masculino."

A depressão clínica, ou transtorno depressivo maior, é um dos transtornos mentais mais comuns do mundo.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 300 milhões de pessoas em todo o planeta sofrem de depressão.

O estudo foi publicado na revista científica revisada por pares Nature Communications.

