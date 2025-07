Estudo aponta que RMR tem potencial para expandir 81 km de linhas de transporte coletivo até 2054

A- A+

A Região Metropolitana do Recife (RMR) tem potencial para ampliar em 81 quilômetros a rede de Transporte Público Coletivo de Média e Alta Capacidades (TPC-MAC), passando dos atuais de 68 km para 150 km de extensão até 2054. Essa possibilidade consta no Boletim Informativo nº 4 do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU).

A expansão faria com que o número de pessoas atendidas aumentasse de 462,3 mil para 838,8 mil. O estudo foi realizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Ministério das Cidades.

No caso da capital pernambucana, a projeção é que, em 29 anos, ocorra o aumento em 81 km na rede de Bus Rapid Transit (BRT), Veículos Leves Sobre Trilhos (VLT) ou monotrilho. Os trens urbanos operados a diesel pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) no Recife não possuem desempenho operacional compatível com sistemas de Alta Capacidade nos termos do Guia de TPC.

De acordo com a nova edição do ENMU, as Redes Futuras de transporte incluem novos trechos de metrôs, trens, VLT, BRT e corredores exclusivos de ônibus. O estudo revela que a inclusão pode dobrar o percentual de pessoas que vivem próximas a estações de TPC.

O índice People Near Transit (PNT), que calcula a porcentagem da população a até 1 km de corredores como BRTs e trilhos, mostra que, no Recife, o número saltaria de 21,8% para 45,9%. O indicador foi criado pelo Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP).

Outro indicador que seria impactado é o RTR (Rapid Transit to Resident), que compara a população urbana de cidades com mais de 500 mil habitantes com a extensão das linhas de TPC-MAC. Esse indicador permite avaliar o ritmo de crescimento da infraestrutura em relação ao crescimento demográfico nas áreas urbanas. No Recife, com a implantação da Rede Futura completa, o RTR passaria de 18 para 38.

Cenário nacional

O estudo aponta ainda que, caso somadas, as 21 maiores regiões metropolitanas (RMs) do país têm potencial para expandir em cerca de 2,5 mil km as redes de TPC-MAC até 2054. O documento prevê mais 323 km de linhas de metrô, 96 km de trens urbanos, 1.930 km de sistemas de BRT, VLT ou monotrilho e 157 km de corredores de ônibus.

Atualmente, as 21 regiões metropolitanas pesquisadas, distribuídas nas cinco regiões do país, têm 2.007 km de rede de transporte público. São elas: Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Santos, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Goiânia, Distrito Federal, Salvador, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Teresina, São Luís, Fortaleza, Belém e Manaus.

Nesta etapa foram avaliados 400 planos e projetos identificados no Boletim Informativo nº 3, divulgado em março deste ano. Do total, quase 200 projetos com foco em sistemas de TPC-MAC têm demanda suficiente e serão capazes de ampliar o acesso da população nos próximos 30 anos.

