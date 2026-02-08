A- A+

saúde Estudo aponta suplemento pode ajudar a controlar a agressividade; saiba qual Gordura aliada do cérebro pode ser encontrada em alimentos ou suplementada em cápsulas

Além de contribuir para a saúde física, o ômega-3 também pode ajudar a reduzir a agressividade, revelou um estudo da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos.

Os pesquisadores fizeram uma meta-análise de 29 ensaios clínicos randomizados, incluindo 3.918 participantes. E concluíram que essa gordura poli-insaturada pode reduzir a agressividade em 28%.

Os ensaios incluídos no estudo foram realizados entre 1996 e 2024, com duração média de 16 semanas. Foram analisados diversos perfis demográficos, desde crianças e adolescentes de até 16 anos até adultos entre 50 e 60 anos.

Foram reduzidas tanto a agressividade reativa (em resposta a provocações) quanto a agressividade proativa (comportamento planejado). Antes deste estudo, não estava claro se o ômega-3 poderia ajudar nesses diferentes tipos de agressão.

Ainda não se sabe exatamente qual o mecanismo de ação do ômega-3, mas os pesquisadores acreditam que está relacionado à redução a inflamação, que interfere com processos cerebrais. O ômega-3 já foi associado à prevenção da esquizofrenia em pesquisas anteriores.

Outros estudos que mostram que medicamentos derivados do óleo de peixe podem reduzir o risco de infartos fatais, AVCs e outros problemas cardiovasculares.

O ômega-3 é encontrado em peixes oleosos de águas geladas como salmão, sardinha, atum, arenque e cavala. É rico em um tipo especial de gordura chamada ácidos graxos poli-insaturados ômega-3 (PUFAs), principalmente EPA (ácido eicosapentaenoico) e DHA (ácido docosahexaenoico).

A Fundação do Coração recomenda que as pessoas consumam de duas a três porções de peixe oleoso por semana. Isso forneceria de 250 a 500 mg de EPA e DHA por dia.

Caso esses peixes não façam parte da sua dieta, ou o consumo seja insuficiente, um suplemento de óleo de peixe pode ajudar a suprir as necessidades de ômega-3. Há ainda cápsulas de óleo de algas para vegetarianos ou veganos. Fontes como chia e linhaça fornecem fornece ácido alfa-linolênico (ALA), uma forma que precisa ser convertida pelo corpo em EPA e DHA e muitas vezes resulta em quantidades baixas.

Veja também