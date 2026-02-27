A- A+

SAÚDE Estudo com 72 mil pessoas mostrou que os vegetarianos têm menor risco de 5 tipos de câncer A pesquisa foi publicada na revista científica British Journal of Cancer

Pessoas que optaram por uma alimentação vegetariana correm menos risco de desenvolver cinco tipos de câncer, segundo o maior estudo já realizado sobre o tema. Os pesquisadores descobriram que a dieta vegetariana está relacionada a menores chances de ter câncer de mama, próstata, rim e pâncreas, além de mieloma múltiplo.

O estudo, liderado por pesquisadores da Unidade de Epidemiologia do Câncer da Oxford Population Health e publicado no British Journal of Cancer, também observou que, por outro lado, esse tipo de alimentação está relacionado a um risco maior de carcinoma de células escamosas do esôfago.

"O câncer é uma das principais causas de morte em todo o mundo, sendo responsável por quase uma em cada seis mortes. Padrões alimentares que priorizam frutas, vegetais e alimentos ricos em fibras, e evitam carnes processadas, são recomendados para reduzir o risco de câncer. Nosso estudo ajuda a esclarecer os benefícios e os riscos associados às dietas vegetarianas", explica Tim Key, Professor Emérito de Epidemiologia da Oxford Population Health e co-pesquisador do estudo.

A equipe de pesquisa comparou o risco de 17 tipos diferentes de câncer em cinco grupos alimentares: consumidores de carne, consumidores de aves (que não consomem carne vermelha ou processada), pescetarianos (que consomem peixe), vegetarianos (que consomem laticínios e/ou ovos) e veganos. Foram incluídos 72 mil participantes.





Em comparação com os consumidores de carne, os vegetarianos apresentaram:

21% menos risco de câncer de pâncreas;

9% menos risco de câncer de mama;

Risco 12% menor de câncer de próstata;

28% menos risco de câncer renal; e

Risco 31% menor de mieloma múltiplo.

Os veganos apresentaram um risco estatisticamente significativo maior de câncer colorretal (intestinal) em comparação com os consumidores de carne. Para os outros tipos de câncer estudados, não houve evidências de que o risco em veganos fosse diferente do risco em consumidores de carne, e para alguns tipos de câncer menos comuns, o número de casos em veganos foi insuficiente para análise. Contudo, os cientistas indicam que mais estudos são necessários para confirmar esses resultados na população vegana.

Já os pescetarianos, que consomem apenas peixe, apresentaram menor risco de câncer de mama e de rim, bem como risco reduzido de câncer de intestino. Aqueles que consumiam apenas aves, por sua vez, tinham menor risco de câncer de próstata.

"Os vegetarianos normalmente consomem mais frutas, vegetais e fibras do que os consumidores de carne e não consomem carne processada, o que pode contribuir para um menor risco de alguns tipos de câncer. O maior risco de carcinoma espinocelular do esôfago em vegetarianos e de câncer de intestino em veganos pode estar relacionado à menor ingestão de certos nutrientes mais abundantes em alimentos de origem animal. São necessárias mais pesquisas para entender o que está causando as diferenças no risco de câncer encontradas em nosso estudo", afirma Aurora Perez Cornago, investigadora principal do estudo e anteriormente Professora Associada na Oxford Population Health.

Ainda, de acordo com a pesquisa, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas no risco de câncer colorretal, de estômago, de fígado, de pulmão (em não fumantes), de endométrio, de ovário, de boca e faringe, ou de bexiga, ou de linfoma não-Hodgkin, leucemia e adenocarcinoma de esôfago em vegetarianos.

Estudo anterior com 80 mil pessoas

Anteriormente, um estudo publicado por cientistas da Universidade Loma Linda, na Califórnia, mostrou que parar de comer produtos de origem animal, como carne e laticínios, pode reduzir o risco de câncer colorretal, câncer de estômago e linfoma em até 25%.

Os pesquisadores acompanharam cerca de 80 mil pessoas, membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Norte, por oito anos. Nenhuma delas tinha câncer no início do estudo.

O estudo definiu as dietas "vegetarianas" como divididas em três categorias: veganos, que não consumiam nenhum produto de origem animal; ovo-lacto-vegetarianos, que não comiam carne ou peixe, mas consumiam laticínios e/ou ovos; e pesco-vegetarianos, que eram semelhantes aos ovo-lacto-vegetarianos, mas comiam um pouco de peixe.

Quando os pesquisadores compararam esses grupos com participantes que consumiam carne pelo menos uma vez por semana, descobriram que os vegetarianos, em geral, tinham um risco cerca de 12% menor de desenvolver qualquer tipo de câncer e um risco 18% menor para um grupo de cânceres chamados de "média frequência" – incluindo melanoma, tireoide, ovário, pâncreas, estômago e linfomas.

Reduções significativas foram observadas em três tipos específicos de câncer: câncer colorretal (21% menor), câncer de estômago (45% menor) e cânceres linfoproliferativos, como linfoma (25% menor).

As descobertas foram publicadas na revista científica The American Journal of Clinical Nutrition.

