Estudo da Embrapa mostra como reduzir a rejeição a alimentos nutritivos à base de insetos; entenda A pesquisa foi publicada na revista científica Journal of Sensory Studies

Um novo estudo realizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) mostra que alguns fatores podem diminuir a rejeição a alimentos nutritivos feitos à base de insetos. De acordo com o trabalho, publicado na revista científica Journal of Sensory Studies, a combinação de mensagens focadas em saúde e nas características sensoriais positivas, aliada a informações visuais atraentes, contribui para neutralizar a neofobia alimentar — a relutância em consumir alimentos desconhecidos.

A preocupação em tornar a alimentação com comidas à base de insetos em uma opção atrativa se baseia no alerta apontado pelo relatório OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030 - Perspectivas para a Agricultura 2021-2030 - da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), de que as tendências atuais no consumo de carne estão associadas a atuais preocupações com o meio ambiente e a degradação do planeta.

Segundo a Embrapa, existe uma necessidade crítica de incentivar mudanças no consumo, não apenas no sistema atual de produção de alimentos, mas também nos hábitos de vida e alimentação da sociedade.

"Para tanto, fontes alternativas de proteína, como alimentos à base de plantas e insetos, têm sido defendidas como opções sustentáveis para as fontes convencionais de carne", aponta a empresa pública de pesquisa, em comunicado.

O estudo foi dividido em duas partes, nas quais foram utilizados biscoitos feitos com farinha de insetos.

“A escolha por biscoitos levou em consideração que esse tipo de alimento é familiar no Brasil e diversos autores relatam a familiaridade como um fator que impulsiona não apenas a aceitação, mas também a disposição para experimentar e comprar produtos à base de insetos”, explica Rosires Deliza, pesquisadora da Embrapa.

O primeiro estudo indica que o uso de mensagens que apresentam estímulos, juntamente com imagens do produto, é um fator que ajuda a aumentar a intenção de compra de biscoitos à base de insetos.

"O efeito combinado entre esses dois elementos foi, especialmente, eficaz para superar a resistência inicial em expressar a intenção de comprar um produto não convencional, visto que esse tipo de enquadramento fornece não apenas conteúdo informativo, mas também segurança visual, o que pode ter ajudado os consumidores a formar percepções mais positivas do produto", explicam os pesquisadores.

O principal objetivo do “Estudo 2” foi investigar se a ênfase nas sensações agradáveis trazidas pelos produtos ou nos benefícios para a saúde poderia reduzir o impacto da neofobia alimentar na intenção de compra dos biscoitos à base de insetos.

De acordo com a doutoranda da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) Karen Romano, assim como no “Estudo 1”, foi usada a mensagem junto à imagem do produto, alinhadas aos objetivos motivacionais dos indivíduos, como buscar prazer sensorial ou benefícios à saúde.

“Os consumidores expostos às informações relacionadas à saúde não apenas demonstraram maior intenção de comprar os biscoitos, mas também os notaram como mais sustentáveis, sugerindo que informar tais benefícios pode servir como poderoso motivador, potencialmente superando a novidade ou o desconhecimento do produto, principalmente quando os consumidores estão preocupados com a sustentabilidade”, diz Romano.

