Saúde

Estudo da Embrapa mostra como reduzir a rejeição a alimentos nutritivos à base de insetos; entenda

A pesquisa foi publicada na revista científica Journal of Sensory Studies

O estudo foi dividido em duas partes, nas quais foram utilizados biscoitos feitos com farinha de insetos

Um novo estudo realizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) mostra que alguns fatores podem diminuir a rejeição a alimentos nutritivos feitos à base de insetos. De acordo com o trabalho, publicado na revista científica Journal of Sensory Studies, a combinação de mensagens focadas em saúde e nas características sensoriais positivas, aliada a informações visuais atraentes, contribui para neutralizar a neofobia alimentar — a relutância em consumir alimentos desconhecidos.

A preocupação em tornar a alimentação com comidas à base de insetos em uma opção atrativa se baseia no alerta apontado pelo relatório OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030 - Perspectivas para a Agricultura 2021-2030 - da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), de que as tendências atuais no consumo de carne estão associadas a atuais preocupações com o meio ambiente e a degradação do planeta.

Segundo a Embrapa, existe uma necessidade crítica de incentivar mudanças no consumo, não apenas no sistema atual de produção de alimentos, mas também nos hábitos de vida e alimentação da sociedade.

"Para tanto, fontes alternativas de proteína, como alimentos à base de plantas e insetos, têm sido defendidas como opções sustentáveis para as fontes convencionais de carne", aponta a empresa pública de pesquisa, em comunicado.

O estudo foi dividido em duas partes, nas quais foram utilizados biscoitos feitos com farinha de insetos.

“A escolha por biscoitos levou em consideração que esse tipo de alimento é familiar no Brasil e diversos autores relatam a familiaridade como um fator que impulsiona não apenas a aceitação, mas também a disposição para experimentar e comprar produtos à base de insetos”, explica Rosires Deliza, pesquisadora da Embrapa.

O primeiro estudo indica que o uso de mensagens que apresentam estímulos, juntamente com imagens do produto, é um fator que ajuda a aumentar a intenção de compra de biscoitos à base de insetos.

"O efeito combinado entre esses dois elementos foi, especialmente, eficaz para superar a resistência inicial em expressar a intenção de comprar um produto não convencional, visto que esse tipo de enquadramento fornece não apenas conteúdo informativo, mas também segurança visual, o que pode ter ajudado os consumidores a formar percepções mais positivas do produto", explicam os pesquisadores.

O principal objetivo do “Estudo 2” foi investigar se a ênfase nas sensações agradáveis trazidas pelos produtos ou nos benefícios para a saúde poderia reduzir o impacto da neofobia alimentar na intenção de compra dos biscoitos à base de insetos.

De acordo com a doutoranda da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) Karen Romano, assim como no “Estudo 1”, foi usada a mensagem junto à imagem do produto, alinhadas aos objetivos motivacionais dos indivíduos, como buscar prazer sensorial ou benefícios à saúde.

“Os consumidores expostos às informações relacionadas à saúde não apenas demonstraram maior intenção de comprar os biscoitos, mas também os notaram como mais sustentáveis, sugerindo que informar tais benefícios pode servir como poderoso motivador, potencialmente superando a novidade ou o desconhecimento do produto, principalmente quando os consumidores estão preocupados com a sustentabilidade”, diz Romano.

