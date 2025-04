A- A+

COMPORTAMENTO Estudo de Harvard detecta os hábitos das pessoas que encontram a felicidade aos 60 anos A pesquisa, que data de 1938, incluiu 268 estudantes, dos quais, atualmente, apenas 19 ainda estão vivos, com 90 anos de idade

A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, compartilhou os resultados de uma pesquisa sobre envelhecimento que data de 1938. O estudo incluiu 268 estudantes, dos quais, atualmente, apenas 19 estão vivos, com 90 anos de idade.

De acordo com a publicação, hospedada no site oficial da instituição, foram analisados os históricos médicos dos participantes e suas vidas em geral, incluindo seus casamentos ou seus triunfos e fracassos profissionais. Segundo os pesquisadores, as descobertas produziram lições surpreendentes para a humanidade.

No âmbito científico, esse estudo é considerado o mais completo com relação à longevidade e é referenciado por revelar pistas do que fazer ao longo dos anos para levar uma vida saudável e feliz.

As pessoas que encontram a felicidade aos 60 anos

Ao longo da vida dos participantes, os pesquisadores sempre estiveram atentos aos seus triunfos e fracassos. Notaram que a felicidade — estado de grata satisfação espiritual e física — tinha uma idade média específica: os 60 anos.

No entanto, o estudo esclareceu que esse estado é subjetivo e depende de cada vivência e experiência das pessoas.

Os especialistas definiram que, nesse ponto da vida, a pessoa já aprendeu algo importante: como proteger e cuidar de seus relacionamentos.

— A descoberta surpreendente é que nossos relacionamentos e nossa felicidade neles têm uma influência poderosa sobre nossa saúde — afirma Robert Waldinger, diretor do estudo, psiquiatra do Hospital Geral de Massachusetts e professor de psiquiatria na Faculdade de Medicina de Harvard.

— Esses vínculos protegem as pessoas das insatisfações da vida, ajudam a retardar o declínio mental e físico, e são melhores preditores de uma vida longa e feliz do que a classe social, o quociente de inteligência ou até mesmo os genes — destaca.

— Quando reunimos tudo o que sabíamos sobre eles, não foram seus níveis de colesterol na meia-idade que previram como envelheceriam. Foi seu nível de satisfação em seus relacionamentos. As pessoas mais satisfeitas com seus relacionamentos nessa idade seriam mais saudáveis aos 80 — acrescenta Waldinger.

Hábitos necessários para ser feliz

"A solidão mata. É tão poderosa quanto o tabaco ou o alcoolismo", lê-se em uma parte da pesquisa.

Para Waldinger, os bons relacionamentos não apenas protegem o corpo, mas também o cérebro. Entre os hábitos necessários para ser feliz, o especialista destacou: o ato de ser amado, ter um casamento duradouro e cuidar do corpo.

Segundo o estudo, quem vivia mais e desfrutava de boa saúde evitava o tabaco e o consumo excessivo de álcool. Já aqueles que contavam com um forte apoio social experimentavam um menor declínio mental à medida que envelheciam.

Fatores que predizem um envelhecimento saudável, segundo Harvard

De acordo com a pesquisa, estes são os fatores que indicam um envelhecimento saudável:

Manter um peso saudável.

Ter maturidade para enfrentar os altos e baixos da vida.

Casamento estável.

Evitar alimentos processados, álcool e cigarro.

Estar fisicamente ativo.

Manter amizades duradouras

— Quem era claramente um desastre aos 20 ou 25 anos acabou se tornando um maravilhoso octogenário — afirma Waldinger.

— Por outro lado, o alcoolismo e a depressão podem levar pessoas que começaram a vida como estrelas a se tornarem desastres no fim da vida — complementa.

