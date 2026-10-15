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Pesquisa Estudo de quase meio século de duração revela a idade em que o corpo de fato começa a perder força Pesquisadores do Instituto Karolinska, na Suécia, publicaram o trabalho na revista científica Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle

O corpo começa a perder sua força mais cedo do que se imagina, como mostra um novo estudo sueco que teve duração de 47 anos. Os pesquisadores descobriram que o condicionamento físico, a resistência muscular e o desempenho físico iniciam seu declínio aos 35 anos.

A aptidão para exercícios aeróbicos, como correr, e a resistência muscular geralmente atingiram seus níveis mais altos entre os 26 e 36 anos. Além disso, após os 60 anos o desempenho médio em todas as medições caiu cerca de 30 a 48%. Os resultados foram semelhantes tanto em homens quanto em mulheres.

Os resultados também indicam que se manter ou se tornar mais ativo após os 30 anos está associado a melhorias na aptidão física de 5 a 10%. Mas isso não impediu totalmente os efeitos do envelhecimento que diminuem a capacidade corporal.

A pesquisa, que contou com mais de 400 pessoas, com avaliações dos participantes feitas a partir dos 16 anos e continuando até os 63 anos, foi publicada na revista científica Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.

Um diferencial do estudo foi a avaliação contínua dos indivíduos ao longo da vida. O que permitiu observar como o condicionamento físico mudava dentro da mesma população, em vez de depender de comparações entre diferentes gerações.

"Nunca é tarde demais para começar a se movimentar. Nosso estudo mostra que a atividade física pode retardar o declínio do desempenho, mesmo que não consiga impedi-lo completamente. Agora, vamos investigar os mecanismos que explicam por que todos atingem seu pico de desempenho aos 35 anos e por que a atividade física pode retardar a perda de desempenho, mas não a interrompe completamente", afirma Maria Westerståhl, professora do Departamento de Medicina Laboratorial e autora principal do estudo.

Os autores ressaltam que atingir o auge físico médio por volta dos 35 anos não significa que todos se tornem repentinamente mais fracos nessa idade. É possível melhorar o condicionamento físico e força por meio de treinos regulares.

Segundo a equipe de cientistas responsável pelo estudo, do Instituto Karolinska, na Suécia, o próximo passo é compreender quais são os mecanismos biológicos por trás dessa mudança que acontece a partir dos 35 anos e dura até o fim da vida.

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