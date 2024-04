A- A+

PESQUISA Estudo define as 5 frutas mais saudáveis do mundo; veja quais são Pesquisa busca entender quais alimentos oferecem uma maior quantidade de nutrientes em relação à sua ingestão calórica

Estudo realizado pela Universidade William Paterson, em Nova Jersey (EUA) mostrou quais são os 41 alimentos mais saudáveis do mundo. No top 10, estão verduras e legumes, como agrião, acelga e espinafre. As frutas, apesar de não estarem presentes entre os primeiros lugares, fazem parte importante da lista.

Durante a análise, os cientistas focaram na concentração de 17 nutrientes essenciais, incluindo vitaminas A e B12, em relação à quantidade de calorias presente em cada alimento. O método da pesquisa busca entender quais alimentos oferecem uma maior quantidade de nutrientes em relação à sua ingestão calórica.

Entre as frutas, o azedo limão foi o mais bem listado. Segundo os cientistas, ele tem 53 mg de vitamina C a cada 100 gramas e contém cálcio, magnésio, potássio, além de fibras. A vitamina C é importante para o sistema imunológico, protege contra os radicais livres e é necessária, por exemplo, para a produção de colágeno.

Em segundo lugar está o morango com 62 mg a cada 100 gramas de vitamina C, os morangos contêm ainda mais vitamina C do que as frutas cítricas. Além disso, eles são ricos em ácido fólico, ferro, magnésio e cálcio. O ferro contribui para a formação normal de glóbulos vermelhos e auxilia no transporte de oxigênio.

Em terceiro lugar está a laranja, uma das frutas que mais tem vitamina C. Além disso, elas são ricas em potássio e magnésio, mineral essencial que regula uma variedade de reações bioquímicas e funções celulares no corpo.

Logo em seguida, os pesquisadores, colocaram a toranja entre as frutas mais saudáveis do mundo, mais especificamente a variedade vermelha e rosa. Elas contêm vitamina A ou betacaroteno, que são importantes para melhorar a visão e o sistema imunológico.

Por último, mas não menos importante, as amoras que são ricas em cálcio, potássio e magnésio, além de ferro e manganês. Os pigmentos contidos nelas, chamados antocianinas, conferem a cor escura às amoras e protegem as células contra os radicais livres.

Além de destacar as comidas mais saudáveis do mundo, o estudo reforça a importância de uma alimentação diversificada e equilibrada, que inclua tanto vegetais quanto frutas, para garantir a ingestão adequada de nutrientes essenciais.

