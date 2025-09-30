A- A+

Aviação Estudo inédito traça o perfil das emergências médicas durante o voo Para a pesquisa foram analisados mais de 77 mil casos

O transporte pelo ar, em aviões comerciais, é um dos tipos de viagens mais seguras. No entanto, algumas complicações de saúde podem ser desencadeadas. Um novo estudo indica que, embora a maioria dos incidentes médicos que acontecem no ar seja leve, milhares de passageiros precisaram de atendimento hospitalar após o pouso, e centenas morreram ou provocaram desvios de aeronaves.

Os motivos mais comuns para desvio foram suspeitas de derrames, convulsões, dor no peito e alteração do estado mental. Paradas cardíacas ocorreram em 293 casos, com taxas de sobrevivência muito inferiores às de navios em terra.

Além disso, os pesquisadores observaram que emergências médicas ocorreram em 1 a cada 212 voos. Dentre eles, cerca de 8% dos passageiros precisaram ser transportados até um hospital após o pouso, e 1,7% do total de eventos médicos foram tão graves que causaram o desvio do avião.

Voluntários médicos (geralmente médicos) auxiliaram em quase um terço das emergências. Seu envolvimento foi associado a uma maior probabilidade de desvio, provavelmente porque foram chamados em eventos mais graves.



"É prático praticar medicina no ar. Você trabalha com equipamentos limitados, sem exames laboratoriais e sem apoio. Mesmo pequenos problemas podem se tornar grandes desafios", afirma Alexandre Rotta, autor sênior e chefe da Divisão de Medicina de Cuidados Intensivos Pediátricos do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Duke, nos EUA.

A equipe analisou chamadas médicas de 84 companhias aéreas em seis continentes, abrangendo mais de 3,1 bilhões de embarques de passageiros entre janeiro de 2022 e dezembro de 2023. Ao todo, 77 mil casos foram incluídos na pesquisa.

O estudo foi publicado na renomada revista científica JAMA Network Open e foi considerado o maior e mais abrangente estudo sobre emergências médicas em voos já realizados.

Rotta ressalta que as companhias aéreas geralmente são bem qualificadas, especialmente nos EUA, onde as regulamentações desativam desfibriladores e kits médicos básicos. No entanto, ele recomendou que nem todas as companhias aéreas façam parcerias com centros de apoio médico em terra, uma abordagem que ele considera essencial.

"Aviões não são hospitalares, e não devemos esperar que sejam", disse ele.

