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Pesquisa Estudo mostra como seu comportamento no Instagram revela o quanto você se sente solitário Pesquisa foi realizada pela Universidade da Califórnia em San Diego e publicada na revista npj Mental Health Research

Há quem diga que o Instagram e as redes sociais de forma geral são um lugar para publicar apenas coisas felizes e um lado falso da vida, mas não é o que diz uma nova pesquisa da Universidade da Califórnia em San Diego, publicada na revista npj Mental Health Research. Segundo o estudo há diferentes tipos de solidão e podem ser detectados por meio de diferentes padrões de comportamento no Instagram.

Pessoas que vivenciam a solidão emocional, a sensação de que lhes falta uma conexão próxima e significativa, mesmo quando rodeadas por outras pessoas, por exemplo, tendem a ter contas no Instagram com mais publicações noturnas, principalmente entre as 23h e as 5h, com legendas mais negativas e fotos de perfil que mostram expressões faciais mais tristes ou raivosas.

Elas também tendem a postar mais referências a familiares e amigos, refletindo um anseio por conexões mais próximas. Os pesquisadores descobriram ainda, em diversas medidas de solidão, que os participantes do estudo que relataram ter maiores problemas de solidão, tendiam a ter menos rostos em suas fotos e a escolher fotos de perfil com a cabeça inclinada para cima, em vez de olhar diretamente para a câmera.

Outro indicador foi o uso de uma linguagem mais focada no passado, como "era" e "tinha", o que pode refletir uma tendência a se apegar ao passado.

Para a pesquisa, os autores analisaram o histórico completo do Instagram de 415 estudantes de graduação, incluindo informações que normalmente são privadas. Todos os participantes forneceram consentimento livre e esclarecido, e seus dados foram analisados com medidas de proteção de privacidade em vigor.

Os autores descobriram que o comportamento no Instagram era útil para prever o nível de solidão relatado pelos estudantes, mas muito menos eficaz para prever o tamanho das redes de apoio na vida real que eles indicavam ter.

"O Instagram realmente reflete o quão solitárias as pessoas se sentem, mas não necessariamente quantas pessoas elas podem contatar na vida real", disse Sherry (Yueyi) Jiang, autora principal do estudo.

Solidão emocional e social

Além da solidão emocional, os autores também mencionam outro tipo de solidão: a social.

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A primeira envolve a sensação de que falta uma conexão próxima e significativa ou de não ter alguém a quem recorrer em momentos difíceis. Pode envolver um profundo sentimento de vazio e angústia emocional, mesmo quando a pessoa está rodeada de outras.

Segundo os autores ela é particularmente preocupante porque pesquisas anteriores descobriram que ela está mais fortemente associada à depressão e à ansiedade.

Já a segunda, envolve a sensação de estar desconectado de um círculo mais amplo de amigos ou da comunidade. Alguém que vivencia a solidão social pode ter um melhor amigo ou parceiro, mas ainda assim sentir que não pertence a um grupo.

"A solidão não é uma experiência que se aplica a todos da mesma forma, e as soluções também não. Alguém que se sente desconectado de uma comunidade mais ampla pode se beneficiar de mais oportunidades de socialização, enquanto alguém que não tem uma conexão emocional próxima pode precisar de um tipo de apoio muito diferente", afirmou Piotr Winkielman, professor de psicologia da UC San Diego.

Os pesquisadores descobriram que os participantes do estudo com os dois tipos de solidão apresentavam padrões diferentes de comportamentos no Instagram.

Solidão emocional: noites mal dormidas e linguagem negativa

Menos fotos com rostos humanos, uma descoberta associada à solidão de forma mais ampla.

Uma linguagem mais focada no passado, como "era" e "tinha", pode refletir uma tendência a se deter no passado.

Mais publicações tarde da noite, principalmente entre as 23h e as 5h.

Mais linguagem negativa nas legendas.

Fotos de perfil mostrando expressões faciais mais tristes ou mais raivosas.

Mais referências à família e aos amigos, talvez refletindo um anseio por laços estreitos.

Solidão social: menor interação com outras pessoas

Menos fotos com rostos humanos.

Fotos de perfil com a cabeça inclinada para cima em vez de estar de frente para a câmera, um padrão também associado a outros indicadores de solidão.

Uma linguagem mais focada no passado, como "era" e "tinha", pode refletir uma tendência a se deter no passado.

Curtir e comentar com menos frequência as publicações de outras pessoas.

Menos publicações aos fins de semana.

Menos palavras que expressem carinho ou apreço, como "obrigado" e "cuidado".

Menos palavras relacionadas à comunicação, como "disse" e "dizer", possivelmente refletindo menos referências a interações com outras pessoas.

Como o estudo foi realizado?

Os autores afirmaram que mais de 60% dos participantes possuíam contas privadas, o que torna este estudo particularmente singular. Em vez de se concentrarem em influenciadores com conteúdo estilizado destinado a construir uma marca pessoal, os pesquisadores puderam examinar como os usuários comuns do Instagram interagem com amigos e compartilham suas vidas online, incluindo atividades que pessoas de fora normalmente não conseguem ver.

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A equipe utilizou aprendizado de máquina para identificar padrões nesses diferentes tipos de informação e os comparou com as respostas dos alunos a medidas estabelecidas de solidão. Os alunos também responderam a perguntas sobre quantos amigos e parentes eles interagiam regularmente e a quem poderiam recorrer em busca de apoio.

Os pesquisadores afirmam que suas descobertas sugerem que o comportamento digital pode eventualmente ajudar a identificar pessoas que sofrem de solidão, incluindo aquelas que podem estar relutantes em falar sobre seus sentimentos. E, com isso, ajudar universidades, conselheiros e profissionais de saúde a identificar sinais de alerta precoce e oferecer apoio adaptado a diferentes formas de solidão.

Os pesquisadores enfatizam que suas descobertas representam padrões entre grupos, e não indicadores confiáveis para diagnosticar indivíduos. O estudo também não pode estabelecer se a solidão altera a forma como as pessoas usam o Instagram, se o uso do Instagram contribui para a solidão, ou ambos.

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