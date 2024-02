Estudo mostra principais tendências de marketing para 2024

A- A+

Anualmente, os executivos de marketing procuram indícios das tendências que vão nortear seu trabalho naquele período e além. Em resposta a essas questões, a LLYC, consultoria global de Corporate Affairs e Marketing, apresenta o relatório 'Forecast Marketing 2024: Conectar-se em uma era de mudanças constantes'. O documento analisa os desafios do setor, desde as transformações no trabalho até o impacto resultante no mercado e nos consumidores.



O relatório, elaborado pela equipe global de Marketing da LLYC, especializada em soluções abrangentes que abordam branding, paid media, dados, tecnologia, customer experience e publicidade criativa, apresenta três macrotendências inter-relacionadas: a proliferação da inteligência artificial (IA), evidenciando a dualidade na percepção dos consumidores; a estratégia de multipersonalização para diversos stakeholders, empregando IA para uma abordagem profundamente contextualizada; e a necessidade de responsabilidade ética no uso da IA, diante de crescentes preocupações sociais e regulatórias.



Além disso, explora a transição do atendimento ao cliente e vendas com assistentes virtuais baseados em IA, as potenciais transformações trazidas pela Web3 e a crescente autenticidade das interações geradas por IA. O estudo também ressalta a transformação dos consumidores, destacando a importância da sustentabilidade, diversidade e inclusão, especialmente para a Geração Z. Outra discussão trazida pelo estudo são as mudanças no cenário digital, desde a ascensão do áudio até a evolução do first-party data, destacando desafios como a mudança nos cookies e a importância contínua do SEO. Somadas essas análises e tendências, forma-se uma visão abrangente das tendências e desafios de marketing em 2024.

Em visita ao Brasil, o diretor global de Estratégia de Inovação da LLYC, Ibo Sanz, e um dos autores do relatório, falou sobre o Forecast Marketing 2024 e outros temas relacionados. “O fim dos cookies vai transformar a forma em que os profissionais de marketing gerenciam e promovem suas atividades. Com o fim dos cookies, a volta aos fundamentos, o conhecimento do cliente e uma visão holística da atividade mercadológica serão imprescindíveis”, destaca. Para ele, a IA se converte em uma ferramenta fundamental em todas as fases: a investigação (que tudo é mais relevante para nossos públicos), a geração de experiências através do uso de IA Generativa, ou a medição da eficácia das campanhas através de de modelos de modelagem de mix de marketing.



Também à frente da LLYC Venturing, o executivo veio ao Brasil para fortalecer sua presença na América Latina e no Brasil e apresentar esta iniciativa de corporate venture da LLYC destinada a apoiar o ecossistema empreendedor com o investimento em startups em fase inicial nos setores da comunicação, marketing relações públicas. A empresa tem a meta de investir de 3 a 5 startups por ano, apoiando as startups com um acompanhamento estratégico e comercial que lhes permite incluir os seus produtos e serviços na proposta de valor da LLYC. “Investir em startups permite que empresas de comunicação como a LLYC acessem as últimas tendências do mercado, pois estas empresas estão na vanguarda da inovação e podem oferecer soluções inovadoras para os desafios da comunicação. Além da oportunidade de ter acesso a novos talentos e criar oportunidades de colaboração, levando a novos produtos, serviços e modelos de negócios”.



Ibo conclui que a era da informação exige que as empresas repensem suas estratégias de comunicação e marketing. “Se quisermos inovar, precisamos abrir portas e janelas e deixar que o mundo nos surpreenda com novas formas de fazer as coisas. Por isso, desde a LLYC, criamos uma iniciativa de aventura que nos permite estar em contato constante com pessoas de visões distintas do mundo, do marketing e da comunicação que nos permite manter-nos ágeis e adaptáveis. E acreditamos que as empresas devem potencializar uma mentalidade aberta: testar, falhar, mudar e para isso é fundamental ter uma base sólida em capacidades de análise e tratamento de dados.

