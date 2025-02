Estudo mostra que o cigarro está ligado a alguns derrames inexplicáveis em adultos jovens; entenda

A- A+

Um estudo feito pela Universidade Keele, no Reino Unido e publicado na Neurology Open Access mostra que o excesso de cigarro em adultos jovens pode aumentar o risco de se ter acidentes vasculares cerebrais inexplicáveis — principalmente em indivíduos do sexo masculino e em pessoas de 45 a 49 anos.

Esse tipo de derrame é chamado de derrame criptogênico, causado por um bloqueio do fluxo sanguíneo, mas que não está claro o que causou esse tipo de interferência. Os sintomas incluem fraqueza, dificuldade para falar e problemas de visão, podendo ser fatais.

"Embora o tabagismo esteja há muito tempo associado ao acidente vascular cerebral isquêmico, pouco se sabe sobre como o tabagismo afeta pessoas com menos de 50 anos, especialmente aquelas com acidente vascular cerebral inexplicável", explicou Phillip Ferdinand, da Universidade Keele, no Reino Unido, e membro da Academia Americana de Neurologia.

Para o estudo, os pesquisadores observaram 546 pessoas de 18 a 49 anos que tiveram um derrame inexplicável. Elas foram pareadas por idade e sexo com 546 pessoas que não tiveram um derrame.

Os participantes responderam a perguntas sobre seus hábitos de fumar, uso de álcool, nível de educação, inatividade física e outras condições de saúde. Os pesquisadores descobriram que, dos participantes que tiveram um derrame inexplicável, 33% fumavam, em comparação com 15% daqueles que não tiveram um derrame.

Quantidade

Os pesquisadores também analisaram a intensidade do tabagismo, quantos cigarros uma pessoa fumava por dia. Pessoas que fumavam o equivalente a mais de 20 maços por ano tinham mais de quatro vezes o risco de derrame inexplicável em comparação com aquelas que não fumavam.

Esse risco foi especialmente alto em participantes do sexo masculino, com risco quase sete vezes maior, e em pessoas de 45 a 49 anos, que apresentaram risco quase cinco vezes maior.

"Nossas descobertas sugerem que esforços contínuos de saúde pública para prevenir o tabagismo, especialmente o tabagismo pesado, podem ser uma maneira importante de ajudar a reduzir o número de derrames que acontecem em jovens", disse Ferdinand.

Entretanto, o estudo tem suas limitações. Ele analisou, por exemplo, pessoas de origem europeia branca, então os resultados podem não ser os mesmos para outras populações.

