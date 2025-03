Estudo revela a idade crítica em que o raciocínio começa a declinar

A- A+

Pesquisadores da Universidade Stony Brook, nos Estados Unidos, identificaram o ponto específico em que nossas células cerebrais mostram os primeiros sinais de declínio. Essa idade, de acordo com um estudo publicado recentemente na revista científica PNAS, é em média em torno de 44 anos.

É a partir dessa idade que a degeneração começa a ser perceptível, atingindo seu pico de velocidade de declínio aos 67 anos. já a partir dos 90, a velocidade do envelhecimento cerebral se estabiliza.

Os resultados se basearam em exames cerebrais e testes que abrangeram 19.300 indivíduos.

De acordo com a equipe por trás do novo estudo, as descobertas podem ser úteis para descobrir maneiras de promover melhor saúde cerebral durante os últimos estágios da vida.

"Entender exatamente quando e como o envelhecimento cerebral acelera nos dá momentos estratégicos para intervenção", diz a neurocientista Lilianne Mujica-Parodi, da Universidade Stony Brook, em comunicado.

"Nós identificamos uma janela crítica de meia-idade onde o cérebro começa a experimentar o declínio do acesso à energia, mas antes que ocorram danos irreversíveis, essencialmente a 'curvatura' antes da 'quebra'."

A equipe também foi capaz de identificar um potencial impulsionador chave dessa decadência: a resistência neuronal à insulina.

Os resultados sugerem que, à medida que nossos cérebros envelhecem, a insulina tem um efeito reduzido nos neurônios, o que significa que menos glicose é absorvida como energia – o que começa a quebrar a sinalização cerebral.

Essa ideia de que o metabolismo afeta o envelhecimento cerebral foi apoiada por uma análise genética conduzida pelos pesquisadores.

A atividade relacionada à proteína de absorção de glicose GLUT4 e à proteína transportadora de gordura APOE correspondeu aos sinais de desgaste cerebral.

Conclui-se que, de alguma forma, substituir ou reparar fontes de energia para neurônios pode ajudar a retardar o envelhecimento cerebral – e potencialmente nos dar outra opção de tratamento para doenças neurodegenerativas, já que a APOE também está fortemente associada ao Alzheimer.

"Durante a meia-idade, os neurônios são metabolicamente estressados devido à insuficiência de combustível; eles estão lutando, mas ainda são viáveis", diz Mujica-Parodi. "Portanto, fornecer um combustível alternativo durante essa janela crítica pode ajudar a restaurar a função. No entanto, em idades posteriores, a fome prolongada dos neurônios pode ter desencadeado uma cascata de outros efeitos fisiológicos que tornam a intervenção menos eficaz."

Os pesquisadores testaram a hipótese com um grupo de 101 indivíduos que receberam suplementos de cetona, que parecem promover a sensibilidade à insulina nas células cerebrais e suprimir danos metabólicos.

A degradação cerebral se estabilizou após os suplementos de cetona serem tomados, com os maiores benefícios aparecendo para aqueles na meia-idade (40 a 59 neste caso). Isso sugere que um tratamento desse tipo pode funcionar, mas o momento de seu início será crucial.

"Isso representa uma mudança de paradigma em como pensamos sobre a prevenção do envelhecimento cerebral", diz o neurocientista Botond Antal, da Universidade Stony Brook.

"Em vez de esperar pelos sintomas cognitivos, que podem não aparecer até que danos substanciais tenham ocorrido, podemos potencialmente identificar pessoas em risco por meio de marcadores neurometabólicos e intervir durante essa janela crítica."

