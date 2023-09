A- A+

saúde Estudo revela a quantidade de células no corpo humano; número é muito maior do que você imagina Estimativa se baseia em mais de 1.500 artigos científicos que detalham os diferentes tipos de células e tecidos do nosso corpo

Todo o corpo humano é formado por células. Cada tipo é ajustado para realizar uma tarefa específica que, quando combinada, nos mantém vivos e funcionando. São células cerebrais, sanguíneas, da pele, do sistema imunológico, células-tronco entre outras. Mas, afinal, quantas células existem no nosso corpo?

De acordo com um estudo publicado recentemente na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, um homem adulto tem 36 trilhões de células. Mulheres adultas, 28 trilhões e uma criança média de 10 anos, 17 trilhões em uma criança média de 10 anos. Em suma, são muitas células.

Para chegar a essa conclusão, os investigadores, oriundos de instituições da Alemanha, Canadá, Espanha e EUA, analisaram mais de 1.500 artigos científicos que abordavam especificamente que tipos de células existem, quantas de cada tipo, bem como a sua massa e tamanho. Eles identificaram mais de 1.200 grupos diferentes, compreendendo 400 tipos de células conhecidos em 60 tecidos.

Usando três modelos anatômicos de referência – um homem adulto de 70 kg, uma mulher adulta de 60 kg e uma criança de 32 kg – eles estimaram o número total de células em cada tipo de corpo.

Além da contagem total de células, eles descobriram que a massa das células pequenas no nosso corpo, como as células sanguíneas, é aproximadamente igual à das células grandes, como as células musculares. Essa descoberta intrigou ou pesquisadores.

“Em nossos corpos, temos aproximadamente a mesma quantidade, em termos de massa, de células muito pequenas, bem como de células muito grandes e de todos os tamanhos de células intermediárias”, acrescentou disse o autor do estudo, Eric Galbraith, à revista especializada New Scientist.

Os mecanismos subjacentes a isto ainda não são conhecidos e muitas questões permanecem.

