Estudo revela os únicos ingredientes para cuidados com a pele que realmente funcionam

Após décadas de conselhos conflitantes e uma infinidade de ingredientes milagrosos, os dermatologistas chegaram a um consenso sobre o que realmente funciona, e os resultados de um estudo publicado na revista científica Journal of the American Academy of Dermatology podem chocar qualquer pessoa que esteja acompanhando a última tendência do TikTok.

O trabalho liderado pela Universidade Northwestern entrevistou 62 renomados especialistas em dermatologia cosmética em 43 instituições. De 318 ingredientes possíveis para cuidados com a pele, apenas 23 foram aprovados pelos principais dermatologistas dos EUA para o tratamento de sete problemas comuns.





Retinoides reinam

O maior vencedor não foi uma nova descoberta exótica, mas sim os retinoides, que são derivados da vitamina A que os dermatologistas recomendam há décadas. Esses ingredientes foram aprovados para o tratamento de cinco de sete problemas de pele, incluindo linhas finas, acne, manchas escuras, poros dilatados e pele oleosa. Mais de 96% dos dermatologistas recomendaram retinoides para antienvelhecimento, tratamento de acne e manchas escuras.

Os retinoides atuam acelerando a renovação celular e estimulando a produção de colágeno, o que explica sua eficácia para tantos problemas de pele. Seja a tretinoína com prescrição médica ou o retinol mais suave de venda livre, esses ingredientes representam o que há de mais próximo de uma solução universal para o cuidado da pele.

— Seu dermatologista pode ajudá-lo a encontrar o retinoide certo e a dosagem correta — diz o autor principal, Murad Alam, vice-presidente do Departamento de Dermatologia da Northwestern Medicine, ao site especializado StudyFinds. — Quase ninguém é realmente alérgico, mas muitas pessoas usam em excesso, mesmo que uma pequena quantidade aplicada uma ou duas noites por semana possa ser suficiente.

A ferramenta definitiva de prevenção

Quase todos os dermatologistas concordaram em uma coisa: o protetor solar é inegociável. O protetor solar mineral recebeu recomendações de 96,8% dos especialistas para a prevenção de linhas finas e rugas, e 95,2% para a redução da vermelhidão. O protetor solar químico também entrou na lista, com consenso de 82,3% para o antienvelhecimento.

Essa concordância esmagadora reflete uma mudança fundamental no pensamento sobre cuidados com a pele. Em vez de se concentrarem apenas em corrigir os danos existentes, os especialistas priorizam a prevenção. A proteção solar diária surgiu como o passo mais importante que qualquer pessoa pode tomar para sua pele.

Outros compostos recomendados

Embora os retinoides tenham ganhado destaque, vários outros ingredientes receberam forte apoio para preocupações específicas. O peróxido de benzoíla recebeu aprovação de 95,2% dos dermatologistas para o tratamento da acne, enquanto o ácido salicílico obteve 93,6% de aprovação para acne e 79% para pele oleosa. Isso valida a dupla comprovada no combate à acne, que atua há gerações.

Para manchas escuras, a hidroquinona liderou a lista com 98,4% de consenso, embora alternativas mais recentes como o ácido kójico (93,6%) e o ácido tranexâmico (87,1%) também tenham sido incluídas. A vitamina C obteve aprovação tanto para o tratamento antienvelhecimento (88,7%) quanto para o tratamento de manchas escuras (87,1%), reforçando sua reputação como um antioxidante versátil.

Para pele seca, os especialistas preferiram ingredientes pouco glamorosos, mas eficazes, como petrolato (consenso de 85,5%), ácido hialurônico (79%), ceramidas (82,1%) e ureia (79%). Essas recomendações enfatizam a funcionalidade em detrimento de embalagens sofisticadas — cuidados com a pele eficazes nem sempre vêm em frascos elegantes com preços altos.

Dermatologistas abordaram a vermelhidão com estratégias de prevenção e tratamento. Além do protetor solar, opções com receita médica como brimonidina (75,8%) e ivermectina (72,6%) foram aprovadas, juntamente com uma novidade inesperada: produtos com tonalidade verde (77,4%), que usam a teoria da cor para neutralizar tons avermelhados.

O que não Entrou na lista

Conspicuamente ausentes estavam muitos ingredientes que dominam os feeds do Instagram e séruns caros. Enzimas de reparo de DNA, fatores de crescimento e peptídeos — palavras-chave comuns no marketing de cuidados com a pele de luxo — não obtiveram a aprovação dos especialistas, apesar de seus preços elevados e promessas ousadas.

Muitos ingredientes da moda simplesmente não possuem as evidências clínicas robustas que os dermatologistas exigem antes de recomendá-los aos pacientes. A lacuna entre o que os influenciadores promovem e o que os médicos realmente recomendam revela como o marketing frequentemente supera a ciência na indústria da beleza.

