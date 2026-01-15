A- A+

SAÚDE Estudo revela quantas horas de videogame por semana podem ser demais Trabalho foi publicado na revista científica Nutrients

O hábito de jogar videogames está presente na vida de muitos brasileiros, que utilizam os jogos como uma forma de descansar e até mesmo se desconectar por um tempo da realidade. No entanto, mais de 10 horas semanais desse hobbie pode ter um impacto significativo na dieta, no sono e no peso corporal dos jovens, de acordo com um novo estudo.

A pesquisa, liderada pela Universidade Curtin, da Austrália, descobriu que a saúde mostrava uma piora significativa na saúde quando os jovens ultrapassavam 10 horas jogando videogame semanalmente. Houve uma queda na qualidade da alimentação, com maior prevalência de obesidade no grupo de jogadores frequentes, em comparação com os grupos de jogadores ocasionais e moderados.

"Cada hora adicional de jogos por semana foi associada a uma diminuição na qualidade da dieta, mesmo após considerar o estresse, a atividade física e outros fatores de estilo de vida", aponta o Mario Siervo, da Escola de Saúde Populacional de Curtin.

Segundo o pesquisador, as descobertas sugerem que o problema principal é o uso excessivo de jogos eletrônicos, sejam na TV ou no computador, e não os jogos em si.

"Este estudo não prova que os jogos eletrônicos causem esses problemas, mas mostra um padrão claro de que o uso excessivo de jogos pode estar ligado a um aumento nos fatores de risco à saúde", afirma.

Além disso, os resultados mostraram que a introdução dos jogos na rotina dos participantes de alta frequência (idade mediana de 8,0 anos) e seus relatos de aumento no tempo de jogo em comparação com 5 anos antes pode sugerir que os padrões de jogo estabelecidos durante a infância e a adolescência podem persistir e se intensificar após o fim do ensino médio.

Para a pesquisa, foram entrevistados 317 estudantes de cinco universidades australianas, com idade média de 20 anos. Em seguida, os participantes foram divididos em três grupos, dependendo da quantidade de tempo que eles mesmos relataram passar jogando videogames: "jogadores ocasionais" (0 a 5 horas por semana), "jogadores moderados" (5 a 10 horas) e "jogadores assíduos" (mais de 10 horas por semana).

Os resultados indicaram que os jogadores frequentes apresentaram um índice de massa corporal (IMC) mediano de 26,3 kg/m² , em comparação com a faixa saudável de 22,2 kg/m² e 22,8 kg/m² para jogadores ocasionais e moderados, respectivamente. As descobertas foram publicadas na revista científica Nutrition.

"Intervenções educativas que promovam práticas de jogos saudáveis (limites de tempo, pausas, evitar jogos antes de dormir) e modificações ambientais (lanches mais saudáveis, pausas para movimento) podem mitigar os impactos na saúde", concluem os autores do estudo, no artigo.

