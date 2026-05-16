A- A+

SAÚDE Estudo revela que a vida sexual melhora quando os homens dividem as tarefas domésticas Pesquisa, publicada no The Journal of Sex Research, analisou duas investigações anteriores envolvendo quase mil pessoas

Não são as rosas, os jantares ou abrir a porta do carro. O verdadeiro afrodisíaco para mulheres é a divisão igualitária das tarefas domésticas, segundo um estudo feito pela Universidade do Colorado.

Segundo os pesquisadores, a libido das mulheres tendia a aumentar quando os homens ajudavam a levar o lixo para fora, arrumavam a cama, limpavam a casa ou até mesmo lavavam a louça.

"Quando as mulheres adotavam um sexismo menos benevolente e dividiam as tarefas domésticas igualmente com seus parceiros, elas relatavam o maior desejo sexual por eles, mas, quando as mulheres que desejavam um relacionamento igualitário realizavam mais tarefas domésticas do que seus parceiros, elas relatavam o menor desejo sexual por eles”, disse a autora do estudo, Alexandra Liepmann, da Universidade do Colorado em Boulder, ao PsyPost.

No entanto, para as mulheres que acreditavam nos papéis de gênero tradicionais, essa ligação desapareceu. Algumas até relataram maior desejo sexual quando eram elas que realizavam mais tarefas domésticas.





O estudo, publicado no The Journal of Sex Research, analisou duas investigações anteriores envolvendo quase 1.000 pessoas. O primeiro estudo acompanhou 163 casais que viviam juntos durante a pandemia de Covid, enquanto o segundo entrevistou 617 pessoas em relacionamentos heterossexuais após a pandemia.

Nos dois estudos, as mulheres relataram realizar mais tarefas domésticas do que os homens.

Na visão dos homens

No outro lado, os homens relataram menor desejo sexual quando assumiam mais responsabilidades com os cuidados infantis. Porém, quando o assunto era limpeza, aqueles que realizavam mais tarefas domésticas relataram maior desejo por suas parceiras.

Segundo os cientistas, isso pode ocorrer porque os homens enxergam as tarefas domésticas como uma contribuição voluntária e louvável, mas para as mulheres, principalmente aquelas que querem ter um relacionamento igualitário, isso costuma ser esperado.

"A forma como as tarefas domésticas são divididas é importante para o desejo sexual da mulher pelo parceiro, especialmente quando as mulheres desejam igualdade em seus relacionamentos", disse Liepmann.

Agora, os pesquisadores pretendem realizar mais estudos no futuro para investigar a forma como os casais discutem a divisão das tarefas domésticas.

Veja também