Estudo revela que altas temperaturas podem aumentar surtos de diarreia nas pessoas

Pesquisadores da Universidade de Surrey afirmam que as mudanças climáticas podem desencadear surtos de diarreia em milhares de pessoas. Isso porque uma bactéria que causa intoxicação alimentar pode se espalhar mais rapidamente em meio ao aumento das temperaturas.

A Campylobacter é uma das quatro principais causas globais de doenças diarreicas em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Ela leva a uma infecção chamada campilobacteriose, que pode causar diarreia e dores de estômago.

A equipe de estudo analisou dados de aproximadamente um milhão de casos de campilobacteriose na Inglaterra e no País de Gales durante um período de 20 anos. Eles então compararam esses dados com o clima no mesmo período.





Como resultado, os investigadores observaram que a doença era consistente abaixo de temperaturas 8°C, porém, a cada aumento de 5°C, havia um crescimento acentuado na infecção. A equipe também descobriu uma ligação com a umidade e a duração do dia, com altos níveis de infecção quando o vapor de água no ar estava entre 75% e 80%.

“Pode ser que o clima quente aumente a sobrevivência e a propagação de bactérias patogênicas (portanto, o clima causa a doença). É importante ressaltar que, através da nossa abordagem transparente e conceitualmente simples, podemos agora avaliar o risco de contrair a doença quando conhecemos o clima local recente”, disse Giovanni Lo Iacono, principal autor do estudo.

Os investigadores esperam que as descobertas ajudem a identificar áreas vulneráveis a potenciais surtos e a garantir que tenham os recursos disponíveis para tratar as pessoas.

