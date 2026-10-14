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SAÚDE Estudo revela que os ovários permanecem ativos décadas após a menopausa; entenda Pesquisadores descobriram que o órgão continua a se remodelar com a idade, apresentando aumento da inflamação e alterações na estrutura do tecido

Ao contrário da crença popular, o ovário após a menopausa não está inativo. Em um novo estudo publicado na revista científica Aging Cell, cientistas da Universidade Northwestern e do Instituto Buck para Pesquisa sobre Envelhecimento descobriram que, mesmo décadas após a menopausa, o ovário permanece biologicamente ativo e continua a se remodelar com a idade, apresentando aumento da inflamação e alterações na estrutura do tecido.

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"No ovário, chegamos a um ponto sem retorno em relação à fertilidade, no qual ele deixa de produzir óvulos, e eu diria que a maioria das pessoas presume que esses ovários ficam simplesmente inativos, como o apêndice", diz a coautora correspondente Francesca Duncan, professora associada de ciência reprodutiva na Faculdade de Medicina Feinberg da Universidade Northwestern, em comunicado. "Mas é isso que torna este estudo muito diferente."

Atualmente, as mulheres vivem rotineiramente por décadas após a menopausa, tornando cada vez mais importante entender o que o ovário está fazendo durante esse longo período pós-reprodutivo. s resultados desafiam a noção de que o ovário é um mero espectador após o fim da reprodução, levantando novas questões sobre se ele poderia desempenhar um papel mais ativo no envelhecimento e em doenças crônicas em mulheres.

"O ovário não é apenas um órgão reprodutivo", diz a coautora correspondente Birgit Schilling, professora e diretora do Centro de Espectrometria de Massa do Instituto Buck. "Ele realmente influencia o processo de envelhecimento, pois se comunica com todos esses outros órgãos, como o cérebro, e também com os ossos, e mulheres após a menopausa frequentemente apresentam muitos problemas ósseos. Portanto, acreditamos que exista uma conexão entre todos esses órgãos."

O que permanece desconhecido, e exigirá muito mais pesquisa, é exatamente o que o ovário faz após a menopausa e se essas mudanças são benéficas ou prejudiciais à medida que as mulheres envelhecem, de acordo com Duncan.

"Nossos dados apontam para características de envelhecimento progressivo em que o ovário parece perder sua identidade original e acaba desempenhando uma função diferente", disse Duncan. "Ainda não sabemos se existe um momento na vida de uma mulher em que esse órgão deixa de ser benéfico e passa a ser prejudicial. Esses resultados realmente ressaltam a necessidade de investigarmos essa questão."

Além dos hormônios

No novo estudo, os pesquisadores foram além dos hormônios ovarianos e analisaram a composição do tecido em alta resolução. A equipe de Schilling utilizou tecnologias proteômicas avançadas (técnicas que permitem identificar e analisar as proteínas presentes em células, tecidos ou no sangue) que podem identificar e medir milhares de proteínas simultaneamente para analisar 5.812 grupos de proteínas em tecido ovariano normal de 28 mulheres na pós-menopausa com idades entre 50 e 75 anos.

Segundo Duncan, o tecido ovariano humano é difícil de obter, o que torna os 28 ovários estudados uma coleção excepcionalmente valiosa. Ao se concentrarem exclusivamente em mulheres dentro de uma faixa etária relativamente estreita de 25 anos após a menopausa, em vez de comparar ovários jovens e idosos ao longo de toda a vida, os pesquisadores conseguiram identificar as alterações moleculares que continuam a ocorrer durante os anos pós-menopausa.

A tecnologia também permitiu à equipe examinar milhares de proteínas em cada amostra e procurar padrões que surgissem usando vários tipos de análise estatística. Essas análises apresentaram um quadro consistente: o ovário continua a mudar muito depois do fim de sua vida reprodutiva.

Por exemplo, os ovários de mulheres pós-menopáusicas mais jovens apresentaram maior quantidade de proteínas envolvidas na manutenção da estrutura celular e tecidual, enquanto os ovários de mulheres mais velhas apresentaram maior quantidade de proteínas associadas à inflamação, à atividade imunológica e à degradação e reconstrução contínuas do tecido circundante às células. As diferenças foram mais pronunciadas entre os ovários de mulheres na faixa dos 50 anos e os de mulheres com 70 anos ou mais.

"Quando analisamos os dados de diversas maneiras estatísticas diferentes, o que ficou claro em todas essas metodologias é que o ovário não era estático", pontua Schilling. "Na verdade, ao longo das décadas, houve diferenças bastante drásticas: os níveis de algumas proteínas aumentavam com a idade e os de outras diminuíam, o que nos mostra que esse órgão é bastante dinâmico."

Os ovários envelhecidos também apresentaram alguns dos mesmos padrões moleculares observados na senescência celular, um estado em que as células envelhecidas ou danificadas param de se dividir, mas permanecem biologicamente ativas e podem enviar sinais que afetam o tecido circundante.

Envelhecimento e câncer

O estudo também encontrou uma ligação molecular entre o envelhecimento ovariano e o câncer. Em 2016, o laboratório de Duncan foi o primeiro a descobrir que, com o envelhecimento, os ovários se tornam cada vez mais inflamados, fibróticos e rígidos, de forma semelhante à formação de cicatrizes em outros tecidos.

Como as células cancerígenas podem prosperar em ambientes rígidos e ricos em colágeno , os cientistas têm investigado se essas alterações relacionadas à idade poderiam tornar o ovário mais propício ao desenvolvimento de células cancerígenas. O novo estudo oferece uma visão molecular desse mesmo processo de remodelação em fases posteriores da vida.

À medida que os ovários pós-menopáusicos envelhecem, as proteínas envolvidas na manutenção da estrutura tecidual diminuem, enquanto as proteínas envolvidas na inflamação e na remodelação do ambiente tecidual tornam-se mais proeminentes. Embora todo o tecido ovariano no estudo parecesse normal e livre de câncer, algumas proteínas previamente associadas ao câncer de ovário estavam mais abundantes em ovários envelhecidos, com o sinal mais forte entre mulheres na faixa dos 60 anos.

A descoberta não significa que os ovários eram cancerosos ou pré-cancerosos, mas sugere que o envelhecimento ovariano saudável e o câncer de ovário compartilham alguns dos mesmos processos biológicos.

"Não é que todas as mulheres na pós-menopausa desenvolvam câncer de ovário, mas sabemos que esse ambiente inflamatório fibrótico é certamente um ambiente que as células cancerígenas preferem para se instalar", avalia Duncan. "Tudo isso está de acordo com a ideia de que o envelhecimento ovariano é um potencial terceiro fator de risco para o câncer de ovário, sendo o primeiro genético e o segundo ambiental. Então, podemos direcionar o envelhecimento ovariano terapeuticamente para diminuir o risco de câncer de ovário, ou podemos desenvolver novos biomarcadores para a doença?"

Os resultados não respondem à questão de se os ovários saudáveis devem ser removidos após a menopausa, enfatizaram os pesquisadores. Em vez disso, levantam novas questões sobre como a atividade biológica do ovário pós-menopáusico pode influenciar a saúde sistêmica da mulher e se as alterações observadas pelos pesquisadores contribuem para doenças ou são simplesmente características do envelhecimento normal.

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