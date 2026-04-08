Estudo sobre mobilidade em pessoas com Parkinson recruta voluntários para pesquisa em Pernambuco
Podem participar pessoas com diagnóstico de doença de Parkinson, a partir dos 40 anos, que tenham alguma dificuldade na marcha
Um estudo vinculado ao Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) está procurando voluntários interessados em participar de uma pesquisa clínica que investiga os efeitos de técnicas de neuromodulação na mobilidade funcional de pessoas com doença de Parkinson.
O estudo é conduzido por estudantes do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia (PPGFisioterapia), vinculados ao Laboratório de Neurociência Aplicada (Lana).
Podem participar pessoas com diagnóstico de doença de Parkinson, a partir dos 40 anos, que apresentem alguma dificuldade na marcha.
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A pesquisa busca avaliar o uso de diferentes abordagens, como estimulação transcraniana, medular e vagal, associadas à fisioterapia, com o objetivo de analisar possíveis melhorias na mobilidade e na qualidade de vida dos participantes.
As atividades estão sendo realizadas no próprio Departamento de Fisioterapia da UFPE, onde os voluntários passam por avaliações clínicas e sessões acompanhadas por equipe especializada, seguindo todos os protocolos éticos e de segurança.
Os interessados em obter mais informações ou se inscrever para participar da pesquisa podem entrar em contato com Ana Cecília Ribeiro pelo e-mail [email protected] e telefone (81) 99893-6664 (WhatsApp) ou com João Victor, pelo telefone (81) 98645-0112 (WhatsApp).