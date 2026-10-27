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Pesquisa Estudo: spray nasal feito com composto de veneno de sapo alivia rapidamente a depressão por semanas Sapo-do-rio-Colorado encontrado no México e Estados Unidos é conhecido por sua capacidade de expelir toxinas com propriedades psicoativas

Um composto psicodélico relativamente obscuro, derivado do veneno de sapo, está sendo investigado por seu potencial antidepressivo. De acordo com um estudo publicado nesta terça-feira na revista científica Journal of the American Medical Association, uma única dose de um spray nasal à base de mebufotenina ou 5-MeO-DMT, presente no sapo do deserto de Sonora também conhecido como sapo do Colorado, pode ser uma opção segura e rápida para pacientes com depressão de difícil tratamento.

O 5-MeO-DMT é um dos componentes da notória, porém rara, droga de rua conhecida como "bufo". Geralmente vendida na forma seca do veneno do sapo, a bufo contém tanto mebufotenina quanto bufotenina (5-HO-DMT). Ao contrário da droga, no estudo clínico de fase 2b, financiado pela empresa de biotecnologia AtaiBeckley (uma subsidiária da gigante farmacêutica Eli Lilly and Company, fabricante do Mounjaro), os pesquisadores testaram uma forma sintetizada de 5-MeO-DMT puro.

O estudo incluiu 193 participantes em tratamento para depressão moderada a grave em instituições na Austrália, Europa e Estados Unidos. Eles haviam experimentado de dois a cinco antidepressivos diferentes durante o episódio depressivo atual, sem sucesso.

A cada participante foi atribuída aleatoriamente uma dose única do spray nasal de benzoato de mebufotenina, contendo 0,3 mg, 8 mg ou 12 mg da substância ativa, mas, para evitar viés, eles desconheciam a dose recebida. Eles também receberam apoio psicológico antes, durante e depois da "viagem", e seguiram protocolos relacionados ao ambiente e à preparação típicos de tratamentos psicodélicos existentes.

A maioria dos pacientes estava pronta para deixar a sessão de tratamento cerca de duas horas após a ingestão da droga, depois de confirmarem que não estavam mais sentindo nenhum efeito psicodélico agudo.

"O rápido retorno dos participantes medicados aos níveis basais, juntamente com a administração pouco frequente, indicada pela longa durabilidade do efeito antidepressivo após uma única dose, pode oferecer importantes vantagens potenciais para pacientes e médicos em comparação com as opções de tratamento atualmente disponíveis ou em estágios avançados de desenvolvimento", relatam Feifel e sua equipe. "A escetamina e a estimulação magnética transcraniana requerem retratamento frequente, e a psilocibina e o LSD requerem de quatro a doze horas de monitoramento devido aos efeitos subjetivos agudos mais prolongados."

Normalmente, os pacientes começavam a sentir os benefícios cerca de dois dias após a sessão, e esses benefícios persistiam por pelo menos oito semanas. A maioria dos pacientes apresentou efeitos colaterais adversos, como dores de cabeça, náuseas e dor nasal, que passaram rapidamente e ocorreram apenas no dia da administração da dose, mas quase todos foram leves ou moderados. Apenas uma pessoa apresentou duas crises de pânico graves durante o tratamento.

Os resultados mostraram que as doses de 12 mg e 8 mg apresentaram melhor desempenho do que a dose de 0,3 mg, melhorando os índices de depressão em 5,3 e 6,2 pontos a mais do que a dose mais baixa, respectivamente. A dose de 8 mg avançará para a fase 3, última etapa de testes clínicos, pois pareceu apresentar o melhor equilíbrio entre segurança e eficácia.

Nessa fase, o medicamento será testado em um grupo muito maior de pessoas e comparado a outros tratamentos existentes.

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