Estudo utiliza inteligência artificial para identificar sinais precoces de câncer oral 

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Alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Tiradentes (Unit) desenvolveram uma pesquisa que utiliza inteligência artificial para identificar lesões orais com potencial de malignidade. A tecnologia permite detectar alterações antes que a doença alcance estágios avançados, auxiliando no diagnóstico precoce de carcinomas e leucoplasias.

Entre as alterações identificadas pelo sistema estão as leucoplasias, manchas ou placas brancas nas mucosas, e os estágios iniciais do carcinoma epidermoide oral. Este tipo de tumor é o mais frequente na cavidade bucal, representando entre 90% e 94% dos casos diagnosticados da doença.

O trabalho, intitulado “Detecção de Câncer Oral em Imagens Clínicas por Meio de uma Abordagem Híbrida de Inteligência Artificial”, utiliza algoritmos para analisar padrões visuais em exames clínicos. A abordagem híbrida combina diferentes técnicas de processamento digital para aumentar a precisão na leitura das imagens.

O projeto de iniciação científica contou com a orientação de Flávio Secco, doutor em Engenharia da Computação, docente da Unit e integrante do grupo de pesquisa em Computação Biomédica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Os resultados do estudo foram selecionados para a programação do X Simpósio de Inovação em Engenharia Biomédica (Sabio), promovido pela UFPE. O evento reuniu pesquisadores e acadêmicos no auditório da Adufepe para debater novas tecnologias aplicadas à área de saúde.

A apresentação integrou os painéis voltados a soluções computacionais voltadas ao diagnóstico preventivo e à melhoria do atendimento clínico.

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