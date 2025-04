Estudos revelam atividade que alivia estresse e "pode ter efeitos profundos em nossa saúde mental"

A- A+

Uma série de estudos internacionais revelou que uma atividade amplamente praticada e acessível pode ser a chave para aliviar o estresse diário. Em vez de recorrer a rotinas intensas como correr ou levantar pesos, os pesquisadores identificaram a dança como uma opção eficaz para melhorar a saúde mental.



De acordo com descobertas publicadas em “Psychology of Sport & Exercise”, essa prática ajuda a reduzir os níveis de ansiedade, inquietação, frequência cardíaca, pressão arterial e a concentração de cortisol, conhecido como o hormônio do estresse. Também foi registrado um aumento na liberação de ocitocina e endorfinas, associado ao bem-estar geral.

— Nossa pesquisa mostra que dançar pode ativar um mecanismo natural de alívio do estresse que aumenta nossa resiliência e nos ajuda a lidar com as pressões do dia a dia — disse Jonathan Skinner, acadêmico da Universidade de Surrey, na Inglaterra, e um dos coautores do estudo. — É fascinante ver como algo tão prazeroso quanto dançar pode ter efeitos profundos em nossa saúde mental.





O grupo de cientistas observou benefícios adicionais relacionados à expressão de emoções, ao fortalecimento de laços sociais e à elevação do humor. Em suas conclusões, os autores do estudo destacaram a viabilidade de incluir essa atividade em programas de saúde pública e ações comunitárias:

— Em um momento em que a saúde mental é mais crítica do que nunca, nossas descobertas defendem a integração da dança em iniciativas de saúde comunitária.

Pesquisadores do mundo todo, incluindo a China, enfatizaram que essa atividade pode ser realizada em múltiplos contextos: sozinho ou em grupo, em casa ou em espaços designados, sem a necessidade de equipamentos específicos. “Em resumo, a dança pode ser usada como uma forma alternativa apropriada de atividade física para crianças e adolescentes”, escreveram os especialistas na revista “Frontiers in Physiology”. Eles também propuseram que sua implementação em ambientes escolares ou comunitários fosse considerada por professores, legisladores e cuidadores.

'Atividades prazerosas'

Um artigo do New York Post de 2022 compilou evidências que apoiam essas descobertas. Além de fomentar o entusiasmo, a dança promove a conexão entre as pessoas, consolidando-se como uma alternativa física abrangente e acessível. Em relação às recomendações gerais, especialistas em saúde lembram aos adultos que eles devem praticar pelo menos 150 minutos de exercícios moderados por semana, com duas sessões semanais focadas na força muscular. Escolher atividades prazerosas como dançar ajuda a manter uma rotina consistente.

De acordo com o Healthline, uma pessoa que pesa 150 quilos pode queimar 118 calorias em 30 minutos de dança de salão. Outros estilos recomendados para redução do estresse incluem zumba, balé e até pole dance. Para começar, é recomendável explorar diferentes gêneros musicais e movimentar-se livremente, observando outros dançarinos para adquirir noções básicas. O importante é se sentir confortável experimentando seus próprios movimentos.

Também é útil se inscrever em aulas para iniciantes no estilo que mais lhe agrada, para aprender as técnicas fundamentais. Prática constante, paciência e evitar comparações com os outros são essenciais para o progresso. Gêneros populares incluem salsa, hip-hop, dança clássica e balé. Reggaeton, música eletrônica (EDM) e vários ritmos latinos também são opções comuns. Este conjunto de estudos sugere que a dança pode ser uma ferramenta complementar para o gerenciamento do estresse, sem a necessidade de equipamentos complexos ou condições específicas.

