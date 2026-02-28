A- A+

CRIME Polícia do Rio de Janeiro procura suspeitos por estupro coletivo a uma adolescente em Copacabana Quatro homens e um menor de idade estão sendo procurados como suspeitos de cometer o crime

A Polícia Civil do Rio procura quatro homens suspeitos de estuprar uma adolescente de 17 anos em Copacabana, Zona Sul do Rio. O crime aconteceu na noite do dia 31 de janeiro, quando um menor de 17 anos atraiu a adolescente, que seria sua ex-namorada, para um encontro amoroso no apartamento. Quando eles estavam tendo uma relação dentro do quarto, os outros homens entraram no cômodo e praticaram o crime.

Câmeras de segurança do prédio registraram a chegada dos jovens ao apartamento e, uma hora depois, a saída deles do condomínio. Segundo a Polícia Civil, após o crime, a adolescente procurou a delegacia de polícia do bairro para prestar queixa sobre o ocorrido.

A polícia fez uma operação para prender os suspeitos neste sábado (28), mas nenhum deles foi encontrado. Eles são considerados foragidos da justiça. Trata-se de Bruno Felipe Allegretti, João Gabriel Bertho, Mattheus Martins e Vitor Hugo Simonin.



O menor de 17 anos, que seria o ex-namorado da vítima, também está sendo procurado, mas teve sua identidade preservada. O delegado Ângelo Lages, que conduz o inquérito, detalhou como a adolescente chegou à unidade de polícia.

"Ela estava muito lesionada, sangrando. Isso chamou muito a atenção dos investigadores. A gente tentou fazer a prisão em flagrante desses criminosos. Fomos até o local onde o crime tinha acabado de acontecer, mas infelizmente a gente não conseguiu prendê-los. Continuamos com a investigação, juntamos o laudo de exame de corpo de delito e as imagens do crime. Ela fez o reconhecimento dos autores, então a gente teve certeza da autoria e da materialidade para exatamente conseguir os mandados de prisão", disse o delegado.

Segundo Lages, eles estão sendo procurados pelo crime de estupro, qualificado pela vítima ser menor de 18 anos, e há aumento de pena por ter sido praticado de forma coletiva. Os suspeitos podem ser enquadrados a uma pena de até 20 anos de reclusão.

