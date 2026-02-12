A- A+

RIO DE JANEIRO Estupro coletivo de adolescente ocorreu durante tortura para que ela falasse sobre facção rival Investigações apontam que a vítima sofreu agressões e abuso de criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP) após ter sido confundida com a namorada de um integrante do Comando Vermelho (CV)

A investigação da Polícia Civil aponta que a adolescente de 13 anos que sofreu um estupro coletivo, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi torturada para fornecer informações sobre uma facção rival.



Segundo a polícia, a vítima teria sido confundida com a namorada de um traficante do Comando Vermelho (CV), facção rival do Terceiro Comando Puro (TCP), que domina a comunidade Trio do Ouro, de onde os envolvidos eram.



O estupro teria ocorrido durante uma sessão de tortura que tinha como objetivo constranger a menina e fazer com que ela confessasse envolvimento ou fornecesse informações sobre o CV. Quatro pessoas são procuradas pelo crime. Um dos envolvidos já foi preso.

De acordo com as investigações, o crime foi cometido por seis adultos e um adolescente no dia 2 de fevereiro. Um dos suspeitos, Wellington de Medeiros da Silva, de 25 anos, foi preso na semana passada, após sofrer agressões, e outro foi morto. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga as circunstâncias desse assassinato.

Ainda há quatro suspeitos foragidos: Samir Luan Evangelista dos Santos, de 28 anos; Matheus Eduardo da Silva Fernandes, de 22 anos; Kalayne Aparecida Nascimento Teixeira, de 20; e Fábio Rayan Santos de Jesus, de 18.

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Meriti, responsável pelo caso, apurou que a adolescente morava nas proximidades da Trio do Ouro e frequentava o local por ter parentes lá. Após ser confundida com a namorada de um traficante do CV, ela foi submetida ao "tribunal do tráfico". A adolescente teria sido liberada após um dos bandidos perceber o engano. Segundo a polícia, durante a tortura eles receberam uma ligação que alertou sobre a confusão e a menina foi solta.

A vítima sofreu lesões que a obrigaram a procurar atendimento médico. A Polícia Civil foi comunicada e iniciou as diligências para identificar os envolvidos na violência sexual. A partir da investigação, foram expedidos mandados de prisão para cinco criminosos, inclusive um que já está no sistema penitenciário, e um mandado de busca e apreensão para o adolescente infrator.

Quem tiver informações sobre os suspeitos de participar do estupro coletivo pode entrar em contato com o Disque Denúncia. O anonimato é garantido. Os canais de atendimento são:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O crime

A abordagem à vítima aconteceu numa praça, onde ela estava acompanhada de uma amiga. A menina foi obrigada a entrar num carro e levada para uma localidade conhecida como Predinhos. Dos sete homens apontados como envolvidos no crime, cinco teriam participado da violência sexual. Além do estupro, a adolescente também levou um tiro de raspão na cabeça.

