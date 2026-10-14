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Crime

Estupro coletivo em Copacabana: Justiça condena quatro homens a 15 anos de prisão

Sentença mantém prisão preventiva dos réus e determina pagamento de indenização de 40 salários mínimos à vítima; crime ocorreu em janeiro, na Zona Sul do Rio

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Réus por estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana, em janeiro de 2026Réus por estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana, em janeiro de 2026 - Foto: Reprodução/Fantástico

A Justiça do Rio condenou quatro homens a 15 anos de prisão, em regime fechado, pelo estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em janeiro deste ano dentro de um apartamento em Copacabana, na Zona Sul do Rio. A sentença mantém a prisão preventiva dos réus e determina que eles paguem uma indenização por danos morais equivalente a 40 salários mínimos à vítima. Foram condenados Bruno Felipe dos Santos Allegretti, João Gabriel Xavier Bertho, Mattheus Verissimo Zoel Martins e Vitor Hugo Oliveira Simonin. A decisão foi divulgada pelo G1.

Durante o processo, os quatro negaram o estupro. Embora tenham admitido ter mantido relações sexuais com a adolescente, alegaram que os atos foram consensuais. Segundo o G1, o juiz João Zacharias de Sá rejeitou a versão das defesas, considerando a coerência do relato da vítima e outros elementos de prova, entre eles exames do Instituto Médico-Legal (IML) que identificaram lesões físicas.

Relembre o caso

O estupro ocorreu em 31 de janeiro deste ano. Segundo o relato da adolescente à Justiça, ela foi ao apartamento a convite de um jovem de 17 anos com quem já havia ficado e concordou em manter relações sexuais com ele. Depois, outros quatro homens entraram no quarto e passaram a violentá-la.

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A vítima relatou ter sido agredida com socos, tapas e puxões de cabelo, além de ter sido contida fisicamente e impedida de deixar o imóvel. De acordo com a sentença, ela manifestou repetidamente que não queria manter relações sexuais com os demais homens e pediu que parassem.

O juiz também rejeitou a hipótese levantada pelas defesas de que a adolescente teria inventado a denúncia por receio de que os atos sexuais fossem filmados e divulgados. Segundo a decisão, não havia elementos que sustentassem essa versão.

Além dos quatro adultos condenados, um adolescente envolvido no caso foi submetido à Justiça da Infância e da Juventude. Em abril, a Justiça determinou sua internação por seis meses em uma unidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase).

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