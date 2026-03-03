A- A+

Violência Estupro coletivo em Copacabana: Unirio suspende por 120 dias aluno suspeito A suspensão foi anunciada em nota oficial de repúdio à violência sexual e de solidariedade à vítima, divulgada nesta segunda-feira (2) no site oficial da instituição

A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) suspendeu por 120 dias o aluno Bruno Felipe dos Santos Alegretti, suspeito de participar do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em um apartamento em Copacabana, na zona sul do Rio.

A reportagem tentou contato com a defesa do estudante, mas não havia obtido resposta até a publicação deste texto. Este espaço segue aberto.

A suspensão foi anunciada em nota oficial de repúdio à violência sexual e de solidariedade à vítima, divulgada nesta segunda-feira (2) no site oficial da instituição.

A Unirio destaca que a decisão da suspensão por quatro meses foi determinada diretamente pelo reitor José da Costa Filho, após apuração "com prudência e assertividade" sobre a veracidade das informações. Também fica vedado o direito do aluno de frequentar salas de aula, laboratórios de ensino ou de pesquisa, ambientes de apoio acadêmico como bibliotecas, restaurante universitário e outras áreas de convivência.

Bruno é estudante de Ciências Ambientais da Unirio. "Repudiamos toda e qualquer forma de violência contra as mulheres. A violência sexual constitui grave violação dos direitos humanos e da dignidade da pessoa", diz a nota.

Punição também no Colégio Pedro II

O Colégio Pedro II, instituição tradicional do Rio, também anunciou punições ao estudante Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, e um adolescente de 17, que são apontados como suspeitos no caso. No domingo, 1, a reitoria do colégio e a direção do campus Humaitá II afirmaram terem aberto processo administrativo para desligar os dois estudantes. O Estadão tenta localizar a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto.

Como noticiou o Estadão, a equipe de futebol Serrano FC anunciou o afastamento do jogador João Gabriel Xavier Bertho, também suspeito de participar do estupro coletivo - a defesa de João nega ter havido o crime.

O que aconteceu

Segundo o inquérito da 12ª DP (Copacabana), a vítima foi convidada por um adolescente, colega de escola, para ir ao apartamento de um amigo dele, na noite de 31 de janeiro, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O rapaz pediu que ela levasse uma amiga, mas a adolescente foi sozinha.

No elevador o jovem avisou que mais amigos estariam no local, mas ela recusou qualquer relação com eles. No apartamento, ela foi levada para o quarto pelo rapaz e, quando mantinham relação sexual, os outros quatro entraram no local. Ela pediu que não fosse tocada, mas os rapazes tiraram a roupa e todos a violentaram.

A Justiça do Rio expediu mandados de prisão contra os quatro maiores de idade. O Disque Denúncia da Polícia Civil do Rio divulgou, no domingo, 1º, um cartaz para ajudar na localização dos jovens considerados foragidos: Bruno Felipe dos Santos Allegretti, 18 anos; Vitor Hugo Oliveira Simonin, 18; Mattheus Verissimo Zoel Martins, 19; e João Gabriel Xavier Bertho, 19.

O adolescente que convidou a vítima, e que não teve a identidade divulgada por ser menor de idade, também é investigado por ato infracional análogo ao crime de estupro. O procedimento dele foi desmembrado para a Vara da Infância e Juventude.

Em nota enviada ao Estadão, a defesa de João Gabriel Xavier Bertho negou "com veemência" a ocorrência de estupro e emboscada Afirmou que ele não tem nenhum histórico de violência e que, até o momento, não teve oportunidade de ser ouvido para se defender.



