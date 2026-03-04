A- A+

Rio de Janeiro Estupro coletivo na Baixada Fluminense: polícia procura cinco suspeitos, incluindo um adolescente Jovem é alvo de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. Outras quatro pessoas estão foragidas

Dois casos de estupro coletivo, ocorridos com um intervalo de três dias em pontos diferentes da Região Metropolitana, são investigados pela polícia. O primeiro crime foi praticado contra uma estudante, de 17 anos, abusada por quatro homens e um adolescente, de 17, no dia 31 de janeiro, em Copacabana, na Zona Sul. Já o segundo, ocorreu no dia 2 de fevereiro, em uma comunidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Na ocasião, uma menina, de 13, foi confundida com a namorada de um traficante de uma facção rival. Ela foi capturada por homens armados, baleada de raspão na cabeça e violentada por um grupo de sete pessoas.

O crime aconteceu na comunidade Trio de Ouro. Sete suspeitos que participaram do estupro, incluindo um adolescente e uma mulher, que teria ajudado a segurar a vítima, foram identificados por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher, de São João de Meriti. Todos os maiores tiveram as prisões decretadas pela Justiça. Já contra o menor foi expedido um mandado de busca e apreensão. Segundo a polícia, um dos suspeitos foi morto por bandidos da própria favela e outro foi espancado. Este último, acabou sendo preso ao buscar socorro em um hospital do município.

Segundo dados do site do Conselho Nacional de Justiça, todos os maiores tiveram as prisões decretadas no dia 10 de fevereiro de 2026. São considerados foragidos e estão sendo procurados pela polícia, Samir Luan Evangelista dos Santos, Matheus Eduardo da Silva Fernandes, Kalayne Aparecida Nascimento Teixeira e Fábio Rayan Santos de Jesus.

Dos sete suspeitos, um foi morto por bandidos e outro preso após ter sido espancado pelos criminosos. O suspeito detido foi encontrado em um hospital. Ele já tinha anotação criminal por crimes de estupro e tráfico de drogas.

Estupro coletivo em Copacabana

Mais de um mês após o crime, os quatro homens indiciados pelo estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, em Copacabana, estão presos preventivamente. O episódio brutal ocorreu ao longo de uma hora dentro de um apartamento na Zona Sul, onde a vítima foi submetida a violência sexual e coação, além de receber tapas, chutes e socos.

Em meio à forte repercussão do caso, os quatro se entregaram entre terça e quarta-feira — dois deles fora da área da 12ª DP (Copacabana), onde o inquérito é conduzido, evitando serem fotografados.

Por estupro coletivo qualificado — por envolver vítima menor de idade e concurso de pessoas — e por cárcere privado, em caso de condenação, as penas de Bruno Felipe dos Santos Allegretti e Vitor Hugo Oliveira Simonin, ambos de 18 anos, Mattheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho, que têm 19, podem chegar a 18 anos de prisão.

O quinto envolvido, o ex-namorado adolescente, apontado como articulador do encontro, ainda não foi internado, já que o Ministério Público do Rio (MPRJ) não pediu a medida provisória à Vara de Infância e Juventude da Capital. Segundo o MPRJ, no caso do adolescente, foi feita uma representação para que ele responda por ato infracional análogo ao crime investigado.

