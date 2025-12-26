A- A+

Corrida de Rua Etapa Bonfim: corrida de 5 km leva atletas às ladeiras históricas de Olinda neste domingo (28) A concentração dos atletas está marcada para 6h, com largada às 7h. Todos os participantes devem estar posicionados no local com antecedência

As ruas do Sítio Histórico de Olinda voltam a receber atletas e apaixonados por corrida neste domingo (28) com a realização do Desafio das Ladeiras – Etapa Bonfim.

A prova de 5 km terá largada e chegada na Rua do Bonfim, na esquina da Praça do Carmo, reunindo corredores de diferentes idades em um percurso marcado por ladeiras e cenários históricos.

A concentração dos atletas está marcada para 6h, com largada às 7h. Todos os participantes devem estar posicionados no local com antecedência.



Promovida pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte, e organizada pelo Instituto Darwin, a corrida integra um movimento de incentivo à prática esportiva aliado à redescoberta e vivência da cidade de Olinda, reconhecida como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade.



Com inscrições gratuitas, o evento contará com 1.155 corredores. As vagas foram esgotadas em poucos minutos, confirmando a grande expectativa do público. A lista de inscritos pode ser consultada em institutodarwin.org.



Com um trajeto intenso e desafiador, a Etapa Bonfim vai unir esporte, cultura e patrimônio em uma experiência única.

A entrega dos kits acontece na Rua do Bonfim, esquina com a Praça do Carmo, nesta sexta-feira (26), das 14h às 18h, e no sábado (27), das 8h às 18h. Vagas remanescentes poderão ser abertas no dia da prova, por ordem de chegada.

Percurso – Etapa Bonfim (5 km):

Rua do Bonfim (largada), Ladeira da Misericórdia, Rua Bispo Coutinho, Avenida Luís Gomes, Rua do Sol, Praça do Carmo, Avenida Sigismundo Gonçalves, Avenida Presidente Kennedy, Rua Quinze de Novembro, Rua de São Bento, Rua Treze de Maio, Rua do Amparo, Travessa da Bica, Rua Saldanha Marinho, Ladeira da Misericórdia e Rua do Bonfim (chegada).

Etapa Misetricórdia

A Etapa Misericórdia do Desafio das Ladeiras, realizada no dia 13 de dezembro, integrou o mesmo projeto e reuniu 1.700 participantes em um percurso embalado pelo ritmo do frevo, com a presença de bonecos gigantes, transformando a corrida em uma verdadeira celebração da cultura pernambucana.



Com informações de assessoria

