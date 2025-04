A- A+

CORRIDA DE RUA Com vagas esgotadas, etapa do Santander Track&Field; Run Series no Recife acontece neste domingo (4) Largada dos adultos acontece a partir das 5h30; crianças largam às 7h45

A TFSports, plataforma que promove e integra todo o ecossistema de eventos e experiências de bem-estar da Track&Field, realiza, neste domingo (4), a etapa Shopping Recife do Santander Track&Field Run Series - maior circuito de corridas da América Latina em número de provas.

A edição em Pernambuco contará com percursos de 5km e 10km para adultos, além de uma corrida kids. A primeira largada está marcada para as 5h30, no estacionamento do shopping, localizado na rua Padre Carapuceiro, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

A corrida kids terá início a partir das 7h45, com quatro baterias distribuídas por idade e distância. Crianças de 4 e 5 anos (50m); 6 e 7 anos (100m); 8 e 9 anos (150m); e 10 e 11 anos (200m).

Todas as vagas para a etapa já estão esgotadas. Os corredores inscritos recebem um kit exclusivo com camiseta thermodry e gym Bag. A medalha é garantida para todos que completarem as provas.

A retirada dos kits pode ser feita na loja Track&Field do Shopping Recife, a partir desta quinta-feira (1º), das 12h às 20h, e também na sexta (2) e no sábado (3), das 9h às 22h.

“Comemoramos 20 anos de Run Series em 2024 com público recorde. Foram mais de 200 mil atletas em nossas etapas por todo o país e acreditamos que em 2025 podemos atrair ainda mais pessoas", conta Fred Wagner, CEO da TFSports.

"Este novo ano de Santander Track&Field Run Series reforça nosso compromisso com a promoção do esporte e da qualidade de vida em todo o Brasil. Com público recorde e dezenas de etapas espalhadas pelo país, o circuito mostra a popularidade da modalidade e a riqueza da nossa diversidade cultural e geográfica", afirma Bibiana Berg, head de Experiência & Cultura do Santander Brasil.

Serviço

Etapa Shopping Recife Santander Track&Field Run Series

Data: 4 de maio (domingo)

Percurso: 5km, 10km e corrida kids

Horário: 5h30 (adultos) e 7h45 (crianças)

Entrega de kits: 1º de maio, feriado, das 12h às 20h. Nos dias 2 e 3 de maio, das 9h às 22h

Loja Track&Field Shopping Recife

Endereço: Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem.

