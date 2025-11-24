A- A+

Educação ETE de Bezerros desenvolve bengalas com sensores de proximidade e doa equipamentos a estudantes cego Projeto cria dispositivo com tecnologia de alerta ultrassônico e envolve estudantes de Rede de Computadores

A Escola Técnica Estadual Maria José Vasconcelos, em Bezerros, desenvolveu bengalas com sensor de proximidade para apoiar a locomoção de pessoas cegas e com baixa visão. Seis equipamentos já foram produzidos e doados a estudantes da própria ETE e de outras escolas da rede estadual.

A iniciativa surgiu após estudantes identificarem as dificuldades enfrentadas por um colega com baixa visão. O gestor Francisco Neto explicou que a demanda motivou o desenvolvimento do equipamento.

O grupo é formado por seis alunos dos 1º e 2º anos do curso de Rede de Computadores, coordenados pelo professor Flávio Brayner. As bengalas são feitas com canos de PVC e sensores ultrassônicos semelhantes aos usados em automóveis.

Segundo o professor, o sinal sonoro aumenta conforme a pessoa se aproxima de um obstáculo, auxiliando a circulação em diferentes ambientes.

Apresentação e repercussão

O protótipo foi apresentado no I Seminário de Educação Inclusiva da Mata Centro, em Vitória de Santo Antão. A demonstração despertou interesse de participantes e reforçou a necessidade de ampliar a produção.

O professor relatou que o interesse de pessoas com deficiência visual motivou a busca por financiamento para ampliar a fabricação.

Parcerias e apoio institucional

A GRE Mata Centro financiou a compra de insumos e articulou contato com estudantes que precisavam do equipamento. O projeto também contou com apoio do Instituto Moura de Educação e Tecnologia (Imet) e da Apec Segurança.

Na última semana, durante a Semana de Inclusão da ETE, ocorreu a entrega oficial das bengalas, reunindo estudantes, professores, gestores e representantes da GRE e da Secretaria de Ação Social e Cidadania de Bezerros.

SERVIÇO

Projeto Bengala com Sensor de Proximidade

Local: ETE Maria José Vasconcelos, Bezerros (PE)

Contato: via gestão escolar e GRE Mata Centro

Público atendido: estudantes cegos ou com baixa visão da rede pública

