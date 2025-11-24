ETE de Bezerros desenvolve bengalas com sensores de proximidade e doa equipamentos a estudantes cego
Projeto cria dispositivo com tecnologia de alerta ultrassônico e envolve estudantes de Rede de Computadores
A Escola Técnica Estadual Maria José Vasconcelos, em Bezerros, desenvolveu bengalas com sensor de proximidade para apoiar a locomoção de pessoas cegas e com baixa visão. Seis equipamentos já foram produzidos e doados a estudantes da própria ETE e de outras escolas da rede estadual.
Leia também
• Em visita à Folha, diretora geral da Afya Jaboatão anuncia expansão da rede de ensino
• Cartórios de Notas de Pernambuco promovem mutirão de Proteção aos Idosos no próximo sábado (29)
• Governo de Pernambuco realiza encontro dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher
A iniciativa surgiu após estudantes identificarem as dificuldades enfrentadas por um colega com baixa visão. O gestor Francisco Neto explicou que a demanda motivou o desenvolvimento do equipamento.
O grupo é formado por seis alunos dos 1º e 2º anos do curso de Rede de Computadores, coordenados pelo professor Flávio Brayner. As bengalas são feitas com canos de PVC e sensores ultrassônicos semelhantes aos usados em automóveis.
Segundo o professor, o sinal sonoro aumenta conforme a pessoa se aproxima de um obstáculo, auxiliando a circulação em diferentes ambientes.
Apresentação e repercussão
O protótipo foi apresentado no I Seminário de Educação Inclusiva da Mata Centro, em Vitória de Santo Antão. A demonstração despertou interesse de participantes e reforçou a necessidade de ampliar a produção.
O professor relatou que o interesse de pessoas com deficiência visual motivou a busca por financiamento para ampliar a fabricação.
Parcerias e apoio institucional
A GRE Mata Centro financiou a compra de insumos e articulou contato com estudantes que precisavam do equipamento. O projeto também contou com apoio do Instituto Moura de Educação e Tecnologia (Imet) e da Apec Segurança.
Na última semana, durante a Semana de Inclusão da ETE, ocorreu a entrega oficial das bengalas, reunindo estudantes, professores, gestores e representantes da GRE e da Secretaria de Ação Social e Cidadania de Bezerros.
SERVIÇO
Projeto Bengala com Sensor de Proximidade
Local: ETE Maria José Vasconcelos, Bezerros (PE)
Contato: via gestão escolar e GRE Mata Centro
Público atendido: estudantes cegos ou com baixa visão da rede pública
Com informações da assessoria