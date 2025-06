ETE de Criatividade Musical abre inscrições para cursos básicos de Instrumento Musical e Canto

A- A+

Estão abertas as inscrições para os cursos de Formação Básica em Instrumento Musical e Canto ofertados pela Escola Técnica Estadual (ETE) de Criatividade Musical.

Ao todo, serão 180 vagas disponibilizadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE). Os interessados devem se inscrever, gratuitamente, até o dia 30 de junho, pelo formulário eletrônico.

Podem participar da seleção estudantes que estejam no 8º ou 9º ano do ensino fundamental, no ensino médio ou que já tenham concluído essas etapas do ensino.

As vagas estão distribuídas em 23 cursos nos turnos da manhã, tarde e noite. São oferecidos cursos de bateria, clarinete, guitarra, regência, teclado, saxofone, violão, violino, entre outros. O candidato deverá se inscrever em apenas uma opção.

O processo seletivo será realizado em etapa única, constituída de prova prática de caráter eliminatório e classificatório.

A avaliação será aplicada no dia 2 de julho na ETE de Criatividade Musical, localizada na área central do Recife.

A divulgação da lista preliminar de aprovados na primeira classificação está prevista para o dia 7 de julho. O início das aulas será no dia 29 do mesmo mês.

Confira aqui o edital.

