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Educação ETE de Criatividade Musical oferece 150 vagas para cursos de formação básica em instrumento e canto Candidatos serão selecionados por meio de teste de aptidão musical no dia 6 de julho

A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) está ofertando 150 vagas para os cursos de formação básica em instrumento musical e canto na Escola Técnica Estadual (ETE) de Criatividade Musical, localizada na Rua da Aurora, na área central do Recife.

A partir desta quinta-feira (25), as inscrições podem realizadas através do formulário eletrônico no período até o dia 3 de julho.

A única etapa da seleção será um teste presencial de aptidão musical, realizado na ETE de Criatividade Musical, no Recife, no dia 6 de julho.

Os candidatos serão avaliados individualmente por uma banca examinadora composta por professores de música da unidade escolar.



Para os interessados em participar dos cursos, o edital está disponível para consulta no link.

O processo será dividido em duas partes práticas: percepção rítmica, valendo até quatro pontos, e percepção melódica, com seis como pontuação máxima. A soma das pontuações obtidas nas duas etapas consistirá na nota final do candidato.

Segundo o cronograma, o resultado definitivo da primeira classificação está previsto para ser publicado no dia 10 de julho, com matrículas a serem efetivadas entre 13 e 17 de julho.

A formação está prevista para ter início no dia 27 de julho.

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