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Educação ETEs: rede ganhará 15 novas unidades a partir de 2027 Ampliação prevê 7.830 novas vagas em cursos técnicos, distribuídas em 13 municípios de Pernambuco, e marca a primeira etapa da implantação de 30 novas Escolas Técnicas

O Governo de Pernambuco ampliará a oferta de Escolas Técnicas (ETEs) com a transformação de 15 Escolas de Referência em Ensino Médio (Erems) em unidades de educação profissional. Publicada na edição de sábado do Diário Oficial do estado, a medida integra a primeira etapa da implantação de 30 novas ETEs previstas para Pernambuco.

“Ampliar a oferta de Escolas Técnicas Estaduais é investir em uma educação pública que prepara os jovens pernambucanos para o futuro, unindo formação, qualificação profissional e novas oportunidades. É garantir, ainda, que mais jovens tenham condições de construir seus próprios projetos de vida e de trabalho”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Vagas

Serão ofertadas 7.830 novas vagas em cursos de educação profissional a partir de 2027, quando a rede passará de 58 para 73 escolas técnicas. Do total de oportunidades, 2.610 serão destinadas ao ensino médio integrado e 5.220 aos cursos subsequentes, voltados a quem já concluiu o ensino médio.

As novas unidades iniciarão a oferta para o ensino médio integrado pelo 1ª ano, em 2027. As 2.610 vagas correspondem a 20,9% das 12.495 vagas previstas para essa modalidade no edital de 2027. A oferta avançará para as 2ª e 3ª séries nos anos seguinte, até alcançar 7.830 matrículas no ensino médio integrado em 2029.

As 15 novas ETEs estarão distribuídas em 13 municípios. Dez unidades ficarão no interior do estado. Oito municípios receberão uma ETE pela primeira vez: Afogados da Ingazeira, Feira Nova, Macaparana, Panelas, Parnamirim, Santa Maria da Boa Vista, São Caetano e Sirinhaém. Gravatá, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares e Recife, que já contam com ETEs, serão contemplados com novas unidades.

“É um novo salto de qualidade para o ensino técnico em Pernambuco, que vai ampliar as oportunidades de formação e qualificação profissional para os jovens pernambucanos”, ressaltou o secretário de Educação de Pernambuco, Gilson Monteiro.

Demandas

De acordo com o governo de Pernambuco, a definição dos cursos técnicos levou em consideração as vocações econômicas de cada território, buscando aproximar a formação dos estudantes das oportunidades de trabalho existentes e das demandas futuras de cada região.

Serão ofertados 14 cursos, abrangendo áreas como Tecnologia da Informação e Comunicação; Gestão e Negócios; Infraestrutura, Indústria e Segurança; e Saúde, Meio Ambiente e Agronegócio. Entre as formações estão Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores, Multimídia, Administração, Logística, Comércio Exterior, Marketing, Segurança do Trabalho, Edificações, Eletrotécnica, Farmácia, Nutrição e Dietética, Meio Ambiente e Agronegócio.

A exceção da ETE Poeta Manuel Bandeira, que contará com um curso, cada escola ofertará dois cursos técnicos. Serão disponibilizadas 90 vagas por curso no ensino médio integrado. Na modalidade subsequente, as mesmas formações também serão ofertadas, com duas entradas ao longo de 2027.

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