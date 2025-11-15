A- A+

VÍRUS Etiópia vive surto de Marburg, primo mais letal do Ebola País teve 9 casos de infecção pelo vírus, que causa febre hemorrágica potencialmente fatal

A Etiópia confirmou seu primeiro surto de doença pelo vírus de Marburg, após nove casos serem registrados no sul do país. O agente infeccioso é um primo do ebola ainda mais grave.

A confirmação ocorre um dia depois de a Organização Mundial da Saúde (OMS) informar que as autoridades de saúde etíopes estavam investigando casos suspeitos de febre hemorrágica viral.

O vírus de Marburg pertência à família Filoviridae (filovírus), do ebola. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) descreve a doença como uma febre hemorrágica que pode ser fatal.

Originário de morcegos frugívoros egípcios, o vírus pode se espalhar entre pessoas quando alguém entra em contato com fluidos corporais de uma pessoa infectada ou com objetos contaminados, como roupas ou lençóis.

Os sintomas incluem febre, erupções cutâneas e hemorragias graves. Não há tratamento ou vacina contra o vírus, segundo o CDC. Em casos confirmados o acompanhamento se limita aos cuidados de suporte, incluindo repouso e hidratação.

As pessoas infectadas no país foram isoladas e estão recebendo tratamento, afirmou o ministério da Saúde etíope, em um comunicado divulgado nas redes sociais. O trabalho atual inclui a identificação de todos que possam ter tido contato com casos suspeitos.

O ministério pediu à população que não entre em pânico, que siga as orientações das autoridades de saúde e que procure atendimento médico caso apresente qualquer sinal da doença.

Na sexta-feira, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, elogiou as autoridades de Saúde da Etiópia por sua resposta rápida e transparente ao surto.

— Essa ação rápida demonstra a seriedade do compromisso do país em controlar o surto rapidamente — escreveu Tedros em uma postagem nas redes sociais.

Veja também