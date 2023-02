A- A+

Carnaval 2023 Eu Acho é Pouco colore as ladeiras de Olinda de vermelho e amarelo Troça voltou a animar os foliões durante o Carnaval

Pernambuco ferve Carnaval neste Sábado de Zé Pereira. Comemorando o fim da espera após dois anos sem festa, Olinda amanheceu sob a chegada de foliões que estão ansiosos para curtir os quatro dias de festa.

Muitos deles, aliás, começaram o dia com destino certo. A saída do bloco Eu Acho é Pouco, um dos mais tradicionais da folia olindense.

A advogada Maria Clara de Avelar, de 24 anos, já não aguentava de saudade da folia. “Depois de dois anos parado, ter de volta um bloco tão simbólico e tão importante para o Carnaval de Olinda como o Eu Acho é Pouco está sendo incrível mesmo”, comentou.

O sentimento era o mesmo para a professora Isa Vasconcelos, de 47 anos. “A gente estava morrendo de saudade disso. Está tudo muito lindo, estamos aqui com muita animação. Foram dois anos com a saudade batendo forte”, disse.

O Eu Acho é Pouco nasceu em 1976 quando um grupo de amigos decidiu se juntar para curtir a folia e criticar a ditadura militar vigente no Brasil. Arrastando uma legião de foliões, o bloco sai duas vezes percorrendo as ladeiras de Olinda e colorindo as ruas de vermelho e amarelo. O segundo desfile acontece na Terça-Feira Gorda, também pela manhã.

Além da versão tradicional, a troça conta, ainda, com uma edição infantil. O Eu Acho é Pouquinho sairá na segunda-feira de Carnaval, com concentração às 8h na rua de São Bento.

